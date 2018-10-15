СМИ: Тело пропавшего в Турции журналиста могли растворить в кислоте

Полиция рассматривает версию о том, что тело пропавшего в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи могло быть растворено в кислоте, передаёт Habertürk.

Reuters

По информации телеканала, изначально турецкие правоохранительные органы считали эту версию фантастической, однако теперь не исключают такую возможность. Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом ситуацию вокруг Хашукджи. Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.