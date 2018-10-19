«Могли заставить замолчать»: как продвигается расследование исчезновения саудовского журналиста Хашукджи

В Эр-Рияде в ДТП погиб один из подозреваемых по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. По данным турецких СМИ, речь идёт о лейтенанте ВВС Саудовской Аравии Мешале Сааде Эль Бостани. Предположительно, 2 октября он в компании ещё 14 человек прибыл в Стамбул, чтобы участвовать в убийстве Хашукджи. Между тем в Турции продолжается поиск возможного места захоронения останков журналиста. Чтобы обсудить ситуацию, в столицу королевства по поручению президента США Дональда Трампа прилетел глава Госдепа Майк Помпео.

Один из подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи погиб в дорожно-транспортном происшествии в Эр-Рияде. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Отмечается, что погибший — лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мешаль Саад Эль Бостани. 2 октября он прибыл в Стамбул в компании других четырнадцати граждан королевства. Предполагаемая цель визита — организация убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Подробностей аварии не приводится. По версии газеты, Бостани «могли заставить замолчать».

По данным турецкого издания, в настоящее время полиция страны ведёт поиск возможного места захоронения останков Хашукджи в Стамбуле и провинции Ялова. Как отметили в Yeni Şafak, следователи досмотрели 26 автомобилей дипмиссии Саудовской Аравии, а также машины без дипломатических номеров, замеченные на камерах видеонаблюдения в районе генконсульства королевства в Турции.

Ранее турецкие криминалисты осмотрели резиденцию генконсула королевства в Стамбуле.

«Дадим несколько дней»

16 октября глава Госдепа США Майк Помпео обсудил ситуацию с исчезновением саудовского журналиста с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом. Этот же вопрос обсуждался и на встрече Помпео с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Сегодня в Эр-Рияде госсекретарь Майк Помпео встретился с королём Саудовской Аравии, чтобы обсудить региональные и двусторонние вопросы. Он также поблагодарил короля за его намерение поддержать тщательное, прозрачное и своевременное расследование исчезновения Джамаля Хашукджи», — написала Науэрт в Twitter.

Today in #Riyadh ⁦@SecPompeo⁩ met with Saudi Arabia’s King Salman to discuss regional & bilateral issues. He also thanked the King for his commitment to supporting a thorough, transparent & timely investigation of #JamalKhashoggi ‘s disappearance. pic.twitter.com/EC1rDSxLXr — Heather Nauert (@statedeptspox) 16 октября 2018 г.

18 октября госсекретарь Соединённых Штатов проинформировал Дональда Трампа об итогах визита в Эр-Рияд. По словам Помпео, саудовские власти заверили его, что проведут доскональное расследование исчезновения журналиста.

«Мы дали ясно понять, что относимся к этому делу серьёзно. Они дали понять, что тоже осознают всю серьёзность исчезновения мистера Хашукджи. Они также заверили меня, что проведут полное и доскональное расследование всех фактов, сделают это своевременно», — цитирует Помпео РИА Новости.

При этом госсекретарь США отметил, что Вашингтон намерен предоставить Эр-Рияду несколько дней для завершения расследования.

«Мы дадим им несколько дней, чтобы завершить расследование, чтобы у нас тоже было полное понимание того, что произошло. После мы примем решение, будут ли США давать ответ на инцидент с господином Хашукджи и каким он может быть», — сказал он.

Между тем, по сведениям газеты The New York Times, спецслужбы США получают всё больше доказательств причастности к убийству саудовского кронпринца. Издание отмечает, что американской разведке удалось собрать косвенные улики, в числе которых перехваченные сообщения, из которых якобы следует, что официальные лица королевства обсуждали план задержания Хашукджи. При этом прямых сведений американская разведка пока не получила.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что саудовского журналиста уже нет в живых.

«Мне определённо кажется, что именно так и есть. Это очень печально», — цитирует ТАСС ответ Трампа журналисту, спросившему президента, мёртв ли Хашукджи. При этом глава Белого дома отметил, что если вина Саудовской Аравии будет доказана, последствия для Эр-Рияда будут жёсткими.

«Оно (наказание. — RT​​​) будет очень суровым», — сказал Трамп.

Контакты Анкары и Эр-Рияда

Между тем главы МИД стран G7 призывают привлечь к ответственности всех виновных в исчезновении арабского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщается в официальном заявлении стран «Большой семёрки», опубликованном на сайте МИД Канады.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены исчезновением видного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Те, кто виновен в этом, должны быть привлечены к ответственности», — заявили они.

Reuters

© Murad Sezer

Главы МИД «семёрки» также отметили, что поощряют сотрудничество Турции и Саудовской Аравии по делу журналиста и надеются на проведение «прозрачного и быстрого расследования».

Приветствуют совместные действия Анкары и Эр-Рияда и в Москве. Об этом накануне во время еженедельного брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы отслеживаем эту информацию. Хотела бы напомнить, что ситуацию уже прокомментировал Сергей Лавров, он сказал о том, что, конечно, нужна фактология. Правоохранительные органы должны выступать основным источником информации. Мы приветствуем совместные действия, которые были объявлены Турцией и Саудовской Аравией по расследованию».

«Очень хочется, чтобы по этой истории мир узнал правду и чтобы политические заявления шли после того, как правоохранительные органы озвучат свой вердикт», — заключила Захарова.

Отказ участвовать в инвестфоруме

В качестве реакции на исчезновение саудовского журналиста ряд стран отказались от участия в инвестиционной конференции, которая пройдёт 23—25 октября в Эр-Рияде под патронажем наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана.

Такое решение принял министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра, а также глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

«Я не поеду в Эр-Рияд на следующей неделе. Условия для этого совсем неподходящие», — приводит слова французского министра Интерфакс.

От участия в конференции отказались глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, министр по международной торговли Великобритании Лиам Фокс, а также ряд бизнесменов и представителей СМИ.

«Министр по международной торговле решил, что сейчас неподходящее время для участия в форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде 23 октября», — сообщает РИА Новости. Официальный представитель правительства Британии отметил, что в Лондоне озабочены исчезновением Джамаля Хашукджи.

Позднее стало известно, что отказ участвовать в инвестфоруме в Эр-Рияде высказал и министр финансов США Стивен Мнучин.

Just met with @realDonaldTrump and @SecPompeo and we have decided, I will not be participating in the Future Investment Initiative summit in Saudi Arabia. — Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 18 октября 2018 г.

«Только что встретились с Дональдом Трампом и госсекретарём Помпео и решили, что я не буду принимать участие в саммите Future Investment Initiative в Саудовской Аравии», — написал Мнучин в Twitter.

«Суровое наказание»

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал 2 октября. В последний раз его видели заходящим в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Турецкие следователи считают, что Хашукджи был убит Эр-Риядом за критику в адрес саудовских властей. По данным СМИ, у следователей есть записи, подтверждающие предполагаемое убийство журналиста. По информации Daily Sabah, момент смерти был записан на часы Apple Watch.

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Как сообщают СМИ, тело журналиста могли расчленить и вывезти по частям или растворить в кислоте. При этом турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на многочисленные аудиозаписи сообщила, что Хашукджи погиб в ходе «жестоких пыток» и его якобы обезглавили.

Комментируя ситуацию накануне, президент США Дональд Трамп заявил, что Эр-Рияд понесёт «суровое наказание», если причастность саудовских властей к инциденту будет доказана. В то же время он отметил, что выступает против разрыва уже подписанных контрактов на поставку оружия, так как это невыгодно «с точки зрения рабочих мест, экономического развития».

По мнению бывшего главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирала в отставке Джеймса Ставридиса, в случае расторжения контрактов Саудовская Аравия может обратиться к России или Китаю.

«Если они не станут приобретать американские вооружения, то в конце концов станут покупать российские или китайские. Кто от этого всего выиграет? Иран. Не думаю, что будет преувеличением сказать, что это первый настоящий политический кризис действующей администрации», — заявил он в эфире CNBC.