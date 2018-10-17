Захарова о деле Хашукджи: очень хочется, чтобы мир узнал правду

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле.
Захарова о деле Хашукджи: очень хочется, чтобы мир узнал правду
  • РИА Новости

По её словам, в МИД следят за ситуацией вокруг исчезновения журналиста.

«Хочу напомнить, что ситуацию прокомментировал уже (министр иностранных дел России. — RT) Сергей Лавров. Он сказал о том, что, конечно, нужна фактология... Безусловно, правоохранительные органы должны здесь выступать основным источником информации», — отметила Захарова.

По словам дипломата, в России приветствуют совместные действия Саудовской Аравии и Турции по расследованию дела об инциденте с Хашукджи.

«Очень хочется, чтобы по конкретно этой истории мир узнал правду и чтобы политические заявления шли после того, как правоохранительные органы озвучат свой вердикт», — заключила она.

Ранее СМИ передавали, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Хашукджи.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.

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