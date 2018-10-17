СМИ: Эр-Рияд начал расследование в отношении саудовского генконсула в Стамбуле

В Саудовской Аравии начали расследование в отношении генерального консула королевства в Турции Мухаммеда аль-Утайби после сообщений об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как уточняет Интерфакс со ссылкой на местные средства массовой информации, аль-Утайби снят со своего поста.

При этом не отмечается, что стало причиной принятия решения о начале расследования.

В свою очередь, телеканал NBC со ссылкой на турецких официальных лиц опубликовал данные паспортов семи из 15 подданных Саудовской Аравии, которые, как предполагается, прибыли в Стамбул перед исчезновением Хашукджи. Сообщается, что указанные лица могут быть причастны к ЧП.

Ранее СМИ передавали, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Хашукджи.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.