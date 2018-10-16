Трамп обсудил с наследным саудовским принцем расследование исчезновения Хашукджи

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Президент США Дональд Трамп заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд планирует расширить расследование дела пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи.
Трамп обсудил с наследным саудовским принцем расследование исчезновения Хашукджи
  • Reuters

«Только что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии — он отметил, что ничего не знает о произошедшем в их турецком консульстве. Во время разговора он сказал, что уже начал и быстро расширит полное и всестороннее расследование этого вопроса», — написал американский лидер в своём Twitter.

Ранее Трамп обсудил этот вопрос с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

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