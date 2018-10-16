Трамп обсудил с наследным саудовским принцем расследование исчезновения Хашукджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд планирует расширить расследование дела пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи.

«Только что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии — он отметил, что ничего не знает о произошедшем в их турецком консульстве. Во время разговора он сказал, что уже начал и быстро расширит полное и всестороннее расследование этого вопроса», — написал американский лидер в своём Twitter.

Ранее Трамп обсудил этот вопрос с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.