СМИ сообщили об обнаружении полицией указывающих на убийство Хашукджи улик

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СМИ выяснили, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
СМИ сообщили об обнаружении полицией указывающих на убийство Хашукджи улик
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.

«Турецкий чиновник заявил AP, что полиция обнаружила в консульстве Саудовской Аравии улики, свидетельствующие о том, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи был убит там», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил главу Госдепа Майка Помпео с визитом в Эр-Рияд для прояснения ситуации с исчезновением Хашукджи. 

15 октября стало известно, что в консульство Саудовской Аравии вошли турецкие следователи и представители Эр-Рияда. Спустя несколько часов они покинули здание.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.

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