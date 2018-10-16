СМИ сообщили об обнаружении полицией указывающих на убийство Хашукджи улик
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.
«Турецкий чиновник заявил AP, что полиция обнаружила в консульстве Саудовской Аравии улики, свидетельствующие о том, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи был убит там», — пишет агентство.
BREAKING: Turkish official tells AP police found evidence in Saudi Consulate that Saudi writer Jamal Khashoggi was killed there.— The Associated Press (@AP) 16 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил главу Госдепа Майка Помпео с визитом в Эр-Рияд для прояснения ситуации с исчезновением Хашукджи.
15 октября стало известно, что в консульство Саудовской Аравии вошли турецкие следователи и представители Эр-Рияда. Спустя несколько часов они покинули здание.
Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.