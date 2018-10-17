Страны G7 призвали наказать причастных к исчезновению Хашукджи

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Министры иностранных дел стран G7 призвали привлечь к ответственности всех виновных в исчезновения журналиста Джемаля Хашукджи.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на их совместное заявление.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены исчезновением видного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Те, кто виновны в этом, должны быть привлечены к ответственности», — заявили они. 

Также главы внешнеполитических ведомств G7 выразили поддержку сотрудничеству Турции и Саудовской Аравии по этому вопросу. Они выразили надежду на то, что Эр-Рияд проведёт «тщательное, прозрачное и быстрое расследование».

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил исчезновение Хашукджи с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

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