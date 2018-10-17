Страны G7 призвали наказать причастных к исчезновению Хашукджи
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на их совместное заявление.
«Мы по-прежнему очень обеспокоены исчезновением видного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Те, кто виновны в этом, должны быть привлечены к ответственности», — заявили они.
Также главы внешнеполитических ведомств G7 выразили поддержку сотрудничеству Турции и Саудовской Аравии по этому вопросу. Они выразили надежду на то, что Эр-Рияд проведёт «тщательное, прозрачное и быстрое расследование».
Ранее президент США Дональд Трамп обсудил исчезновение Хашукджи с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.
Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.