Страны G7 призвали наказать причастных к исчезновению Хашукджи

Министры иностранных дел стран G7 призвали привлечь к ответственности всех виновных в исчезновения журналиста Джемаля Хашукджи.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на их совместное заявление.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены исчезновением видного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Те, кто виновны в этом, должны быть привлечены к ответственности», — заявили они.

Также главы внешнеполитических ведомств G7 выразили поддержку сотрудничеству Турции и Саудовской Аравии по этому вопросу. Они выразили надежду на то, что Эр-Рияд проведёт «тщательное, прозрачное и быстрое расследование».

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил исчезновение Хашукджи с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.