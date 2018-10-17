СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

СМИ: Саудовский журналист Хашукджи мог быть обезглавлен

Короткая ссылка
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи мог быть обезглавлен, о чём «свидетельствуют аудиозаписи» из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, пишет турецкое издание Yeni Şafak.
СМИ: Саудовский журналист Хашукджи мог быть обезглавлен
  • Reuters

По данным газеты, перед смертью Хашукджи перенёс «жестокие пытки», после чего «был убит».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с властями Саудовской Аравии отметил, что расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи будет прозрачным и не обойдёт стороной всех возможных причастных.

Президент США Дональд Трамп заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд планирует расширить расследование дела.

Как сообщили СМИ, правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Хашукджи. Также, по данным газеты Habertürk, генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби покинул Турцию и отправился на родину.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить