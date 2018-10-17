СМИ: Саудовский журналист Хашукджи мог быть обезглавлен

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи мог быть обезглавлен, о чём «свидетельствуют аудиозаписи» из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, пишет турецкое издание Yeni Şafak.

По данным газеты, перед смертью Хашукджи перенёс «жестокие пытки», после чего «был убит».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с властями Саудовской Аравии отметил, что расследование исчезновения журналиста Джамаля Хашукджи будет прозрачным и не обойдёт стороной всех возможных причастных.

Президент США Дональд Трамп заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд планирует расширить расследование дела.

Как сообщили СМИ, правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Хашукджи. Также, по данным газеты Habertürk, генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби покинул Турцию и отправился на родину.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.