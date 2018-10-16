СМИ: Генконсул Саудовской Аравии улетел из Турции

Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби покинул Турцию и отправился на родину на фоне скандала с исчезнувшим саудовским журналистом Джамалем Хашукджи.

Об этом сообщает Habertürk.

Отмечается, что дипломат вылетел из аэропорта Ататюрка регулярным рейсом в 17:00.

Уточняется, что он отправился на родину самолётом саудовского авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines и использовал VIP-выход в аэропорту.

Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Хашукджи.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.