СМИ: Генконсул Саудовской Аравии улетел из Турции
- Reuters
Об этом сообщает Habertürk.
Отмечается, что дипломат вылетел из аэропорта Ататюрка регулярным рейсом в 17:00.
Уточняется, что он отправился на родину самолётом саудовского авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines и использовал VIP-выход в аэропорту.
Ранее СМИ сообщили, что правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство Хашукджи.
Обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября.