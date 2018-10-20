В Белом доме выразили соболезнования в связи со смертью журналиста Хашукджи

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В Белом доме выразили соболезнования в связи со смертью журналиста Джамаля Хашукджи и отметили, что продолжат следить за расследованием этого дела. Об этом сообщает NBC News.

«Мы продолжим внимательно следить за международными расследованиями этого трагического инцидента и выступать за правосудие, которое является своевременным, прозрачным и соответствует всем надлежащим процедурам. Мы опечалены услышать подтверждение смерти господина Хашукджи и выражаем соболезнования его семье, невесте и друзьям», — говорится в заявлении.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что журналист Джамаль Хашукджи погиб в результате конфликта в консульстве в Стамбуле. По его словам, в рамках этого дела были задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

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