СМИ: Спецслужбы Турции пытались остановить подозреваемых по делу Хашукджи
- Reuters
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.
Телеканал передаёт, что турецкие спецслужбы «обратились в аэропорт для установки дорожных заграждений», чтобы попытаться остановить подозреваемых, покидающих Стамбул.
Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.
Как предположил американский лидер Дональд Трамп, Хашукджи уже нет в живых. По сообщениям СМИ, правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство журналиста.