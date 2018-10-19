СМИ: Спецслужбы Турции пытались остановить подозреваемых по делу Хашукджи

Турецкие спецслужбы пытались воспрепятствовать отходу группы подозреваемых в причастности к исчезновению саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Телеканал передаёт, что турецкие спецслужбы «обратились в аэропорт для установки дорожных заграждений», чтобы попытаться остановить подозреваемых, покидающих Стамбул.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Как предположил американский лидер Дональд Трамп, Хашукджи уже нет в живых. По сообщениям СМИ, правоохранительные органы Турции обнаружили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле улики, которые указывают на убийство журналиста.