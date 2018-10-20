Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Хашукджи

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Джамаля Хашукджи, сообщается на сайте организации.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен подтверждением смерти Джамаля Хашукджи. Он выражает свои соболезнования семье и друзьям господина Хашукджи», — говорится в заявлении.

Гутерреш также подчеркнул необходимость оперативного, тщательного и прозрачного расследования обстоятельств смерти журналиста.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что журналист Джамаль Хашукджи погиб в результате конфликта в консульстве в Стамбуле. По его словам, в рамках этого дела были задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.