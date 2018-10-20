Трамп считает правдивой версию Эр-Рияда о смерти Хашукджи

Президент США Дональд Трамп уверен в правдивости версии Саудовской Аравии о гибели журналиста Джамаля Хашукджи, который, по объяснению Эр-Рида, скончался в результате конфликта в саудовском консульстве в Стамбуле.

Об этом пишет Global News.

Во время брифинга Трампу был задан вопрос, считает ли он заявление Саудовской Аравии по делу Хашукджи заслуживающим доверия.

«Я так считаю», — ответил американский лидер.

Трамп добавил, что перед тем, как делать какие-либо выводы, он намерен переговорить с саудовским королём Сальманом бен Абделем-Азизом Аль Саудом.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что журналист Джамаль Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.