В ЕС потребовали найти виновных в смерти Хашукджи

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с гибелью саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, отметив «шокирующее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».

«Обстоятельства смерти Джамаля Хашукджи, включая шокирующее нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, и в частности её 55-й статьи, вызывают глубокую тревогу», — говорится в заявлении.

В нём также отметили, что ЕС настаивает на тщательном и прозрачном расследовании, которое разъяснит обстоятельства убийства журналиста и выявит ответственных за преступление.

Ранее Франция потребовала исчерпывающего расследования смерти журналиста.

Также в Германии заявили, что считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о гибели Хашукджи, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.

В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.