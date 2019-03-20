«Голубая мечта демократов»: почему в США предложили реформировать избирательное законодательство

Дональд Трамп выступил в защиту института коллегии выборщиков. Ранее его предложила упразднить сенатор Элизабет Уоррен, которая уже заявила о намерении баллотироваться на пост президента США от Демократической партии в 2020 году. Она считает, что этот институт обесценивает голоса избирателей из штатов, где доминирует одна из партий. Именно коллегия выборщиков присудила Трампу победу на выборах в 2016 году, несмотря на то что Хиллари Клинтон набрала больше голосов избирателей. Эксперты называют такую реформу избирательного законодательства «голубой мечтой» американских демократов. По мнению аналитиков, подобные перемены маловероятны.

Дональд Трамп заявил, что институт коллегии выборщиков нужно сохранить — в противном случае президента США будут выбирать жители крупных городов.

«Прелесть коллегии выборщиков заключается в том, что для того, чтобы победить, надо ездить во множество штатов. При всенародном голосовании же достаточно посещать крупные штаты — в итоге всё закончится тем, что страной будут править большие города. Менее крупные штаты и весь Средний Запад США в итоге лишатся всей власти, а мы не можем этого допустить. Мне раньше нравилась идея всенародного голосования, но сейчас я понимаю, что коллегия выборщиков намного лучше для США», — приводит слова Трампа ТАСС.

Ранее сенатор-демократ Элизабет Уоррен, выдвинувшая свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году, заявила, что поддержит любую инициативу по упразднению института коллегии выборщиков.

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«Когда наступает пора выборов, кандидаты в президенты не приезжают в штаты вроде Миссисипи. Они не приезжают в Калифорнию или Массачусетс, потому что эти штаты не являются решающими. Я считаю, что все голоса одинаково важны. Мы должны ввести институт национального голосования и избавиться от коллегии выборщиков — тогда каждый голос будет важен», — приводит её слова телеканал CNN.

Сенатор добавила, что Конституции США требуется поправка, которая законодательно защищает право голоса для каждого американца, а также закрепляет положение о том, что мнение отдельно взятого гражданина будет посчитано и учтено.

Напомним, в 2016 году Хиллари Клинтон поддержали на 3 млн избирателей больше, чем Дональда Трампа. Экс-госсекретарь лидировала в штатах, традиционно являющихся оплотами Демократической партии. Однако проиграв в таких «переломных» штатах, как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, Клинтон уступила Трампу даже при наличии большего числа «популярных» голосов (так называются голоса граждан США, тогда как голоса коллегии выборщиков именуются «электоральными»).

Непрямое голосование

По действующему законодательству президент США избирается непрямым голосованием и окончательное решение о новом главе государства принимают уполномоченные лица — выборщики, которых в каждом штате выбирает партия, получившая в нём большинство голосов избирателей.

Подсчёт избирательных бюллетеней в ночь президентских выборов в США в 2016 году

Reuters

© Rebecca Cook

Партии в каждом штате выбирают определённое число выборщиков, установленное согласно последней переписи населения. Однако даже самый малонаселённый штат не может представить менее трёх выборщиков.

Таким образом, в итоге голоса американских избирателей получаются неравноценными. В частности, голоса жителей маленьких штатов имеют значительно больший вес, чем голоса их сограждан, живущих в густонаселённых штатах. Например, согласно расчётам канала CNN, голос одного жителя Вайоминга равен примерно трём с половиной голосам калифорнийцев.

Коллегия выборщиков состоит из 538 человек: 100 сенаторов (по два сенатора от каждого из 50 штатов), 435 выборщиков, представляющих все избирательные округа в каждом штате, а также трёх человек, делегированных федеральным округом Колумбия (город Вашингтон).

На заседании коллегии выборщики традиционно транслируют волю жителей своего штата, однако Конституция США никак их к этому не обязывает. Следовательно, делегаты могут проголосовать вопреки выбору своего электората и не понесут за это серьёзной ответственности. Только в 29 штатах в таких случаях предусмотрен штраф — до $1 тыс.

Как пояснил в беседе с RT политолог Михаил Синельников-Оришак, институт коллегии выборщиков был задуман ради того, чтобы голос каждого штата был услышан.

«Например, чтобы при подсчёте голосов огромная Калифорния не смогла подавить штат с небольшим населением. Думаю, что коллегия выборщиков сохранится, потому что этот институт является одной из основ американской государственности. Элизабет Уоррен ничего не сможет предпринять. Проще представить, что в США запретят оружие, чем примут прямое голосование», — отметил Синельников-Оришак.

Штрафы и соглашения

В США на разном уровне уже пытались ограничить роль коллегии выборщиков в пользу прямого голосования. Так, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Гавайи, Иллинойс, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Род-Айленд, Вермонт, Вашингтон и округ Колумбия подписали специальное соглашение, в котором обязуются отдавать голоса своих выборщиков кандидату, набравшему большинство «популярных» голосов. В общей сложности округ Колумбия и 12 этих штатов имеют 181 «электоральный» голос.

Миллиардер Росс Перо получил 20% голосов избирателей на выборах 1992 года, но ни одного голоса коллегии выборщиков

AFP

© EUGENE GARCIA

В 1992 году члены комитета сената по законотворчеству обратились к конгрессу США с предложением отменить двухуровневую выборную систему.

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С обращением они выступили после того, как независимый кандидат Росс Перо на выборах президента получил 20% «популярных» голосов и ни одного голоса от коллегии выборщиков. Победа тогда была присуждена Биллу Клинтону, получившему 43% голосов избирателей.

Политики-демократы начали активно выступать за упразднение института коллегии выборщиков после того, как Альберт Гор в 2000 году проиграл выборы Джорджу Бушу — младшему, несмотря на то что получил большее число «популярных» голосов. В 2016 году то же самое произошло с Хиллари Клинтон, которая уступила в итоге Дональду Трампу.

Из-за этих случаев демократы и критикуют коллегию выборщиков, отметил Михаил Синельников-Оришак, забывая о ней в случае победы своих кандидатов — Билла Клинтона или Барака Обамы.

«Демократы неоднократно побеждали на президентских выборах в США. Когда демократы одерживают верх, им коллегия выборщиков не мешает, а если проигрывают, то сразу требуют её упразднить. Демократы полагают, что если у них что-то не получается, то проблема заключается в системе, а не в их собственной партии или кандидатах», — отметил эксперт.

Большой разрыв

Разница в 3 млн «популярных» голосов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом оказалась слишком большой и привела к новому этапу обсуждения роли коллегии выборщиков в избирательной системе США, пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«После этого снова началась дискуссия о том, что американское общество требует прямых выборов президента. Добиться этого можно только путём внесения новой поправки в Конституцию США», — отметил эксперт.

Дональд Трамп после своей победы в 2016 году также сыграл на недовольстве многих американцев избирательной системой, раскритиковав «двухуровневые выборы». Однако он добавил, что упразднение этого института не помешало бы ему одержать победу.

«Я не любитель избирательной системы с использованием коллегии выборщиков и предпочёл бы всенародное голосование. Думаю, мы бы всё равно выиграли», — заявил тогда Трамп, получивший 290 из 538 голосов выборщиков.

При этом Владимир Васильев отмечает, что представители Демократической партии заботятся не о праве на волеизъявление для всех американцев, а заинтересованы лишь в том, чтобы обеспечить себе новые победы.

«Демократическая партия США выступает за то, чтобы выборы президента были прямыми, потому что кандидаты от демократов, как правило, получали больше голосов на прямых выборах, чем их оппоненты, за исключением 2004 года. Институт выборщиков два раза помешал им победить на главных выборах в США, поэтому они заинтересованы в его отмене. Прямые выборы — это дополнительный фактор победы кандидата от Демпартии», — подчеркнул Васильев.

По его словам, учитывая демографическую ситуацию в США, где всё больше растёт электоральная база Демократической партии, упразднение коллегии выборщиков означало бы автоматическую победу их кандидатов на всех выборах в обозримом будущем.