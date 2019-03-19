В США подали в суд на Twitter за «теневую блокировку консерваторов»
- Reuters
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что в иске в качестве ответчиков помимо Twitter указаны ещё несколько пользователей социальной сети.
Как сообщает телеканал, в документе отмечается, что своими злонамеренными действиями Twitter пытался повлиять на выборы в конгресс в 2018 году.
По словам Нуньеса, соцсеть виновна в «сознательном размещении и монетизации контента, который является явно оскорбительным, ненавистническим и дискредитирующим, предоставляя таким образом как голос, так и финансовую мотивацию распространителям клеветы и тем самым способствуя распространению порочащих сведений на своей платформе».
Уточняется, что политик требует не только выплаты в размере $250 млн в качестве возмещения материального ущерба, но ещё и $350 тыс. штрафных убытков, а также раскрытия личностей людей, стоящих за аккаунтами, которые порочили его имя.
В июне 2018 года сообщалось, что в штате Вашингтон подали иски против Facebook и Google из-за политической рекламы.