В штате Вашингтон подали иски против Facebook и Google из-за политической рекламы

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Генеральный прокурор американского штата Вашингтон Боб Фергюсон подал судебные иски в отношении компаний Facebook и Google из-за несоблюдения закона штата в области политической рекламы.

«Генпрокурор Роберт Фергюсон подал в суд округа Кинг иски о финансировании избирательных кампаний, в которых говорится, что Facebook и Google не сохраняли требуемую законом информацию, касающуюся политической рекламы в штате Вашингтон, размещавшейся на их онлайн-платформах в период с 2013 года», — отмечается в исковых документах.

Как отмечается, по словам генпрокурора, компании должны предоставлять информацию об имени человека или названии организации, спонсировавших рекламу, ее общую стоимость и способ оплаты, а также дату ее размещения.

Ранее сообщалось, что Facebook и Twitter изменили правила размещения политической рекламы на фоне скандала с так называемым «российским вмешательством» в американские выборы в 2016 году.

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