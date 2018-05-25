Facebook и Twitter заявили об ужесточении правил размещения политической рекламы

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Социальные сети Facebook и Twitter изменили правила размещения политической рекламы на фоне скандала с так называемым «российским вмешательством» в американские выборы в 2016 году.

Об этом сообщает CNBC.

Как уточняется, вся политическая реклама в соцсетях будет отмечена специальным знаком, кроме того, будет указан её спонсор. 

Также сообщается, что пользователи Facebook получат возможность просмотреть архив политической рекламы, которая была запущена в США в течение последних нескольких лет.

Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил о новых мерах для защиты пользователей Facebook от утечки данных.

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