Цукерберг заявил о новых мерах для защиты пользователей Facebook от утечки данных

Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что разработчики сторонних приложений для устройств не смогут получать такой же доступ к данным пользователей социальной сети, как это было с британской аналитической компанией Cambridge Analytica.

Об этом он заявил, выступая перед европарламентариями.

«На данный момент мы исследовали тысячи приложений и приостановили более 200», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он признал, что в последние два года компания «сделала недостаточно» для защиты данных.

«И это касается фальшивых новостей, иностранного вмешательства в выборы и разработчиков, злоупотребляющих информацией людей», — пояснил Цукерберг.

В апреле стало известно, что число пользователей Facebook, чьи данные перешли во владение компании Cambridge Analytica, возросло до 87 млн.