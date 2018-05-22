Цукерберг заявил о новых мерах для защиты пользователей Facebook от утечки данных
- Reuters
Об этом он заявил, выступая перед европарламентариями.
«На данный момент мы исследовали тысячи приложений и приостановили более 200», — приводит его слова РИА Новости.
При этом он признал, что в последние два года компания «сделала недостаточно» для защиты данных.
«И это касается фальшивых новостей, иностранного вмешательства в выборы и разработчиков, злоупотребляющих информацией людей», — пояснил Цукерберг.
В апреле стало известно, что число пользователей Facebook, чьи данные перешли во владение компании Cambridge Analytica, возросло до 87 млн.