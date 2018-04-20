Вслед за США и Гондурасом: к чему могут привести заявления о переносе посольств ряда стран в Иерусалим

В Румынии назревает конфликт из-за планов переноса в Иерусалим посольства страны в Израиле. Глава правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня заявил, что кабмин одобрил эту инициативу. Однако румынский президент Клаус Йоханнис сообщил, что был не в курсе решения правительства. По мнению экспертов, этим шагом Румыния намерена привлечь в республику израильские инвестиции и получить поддержку США, которые собираются открыть своё посольство в Иерусалиме в мае 2018 года. RT выяснял, какие государства могут последовать примеру Румынии и как это повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке.

«Надо использовать шанс»

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что был не в курсе решения правительства перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В сообщении администрации президента утверждается, что «такое решение не основано на серьёзном и всеобъемлющем анализе и, более того, может представлять «нарушение международного права».

О том, что правительство Румынии подготовило соответствующий меморандум, сообщил накануне в эфире местного телеканала Antena 3 лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня.

«Наш жест имеет огромное символическое значение, — пояснил политик. — В первую очередь для государства, которое имеет огромное влияние в мире — государства Израиль, с которым мы поддерживаем особые отношения в течение многих лет, государства, где живут 500 тыс. румын; очень большое значение для нынешней американской администрации».

По словам Драгни, он надеется, что перенос посольства в Иерусалим даст Румынии «некоторые преимущества в краткосрочной, долгосрочной и среднесрочной перспективах».

«Нам надо использовать столь серьёзный шанс и возможность», — подчеркнул лидер правящей партии.

Лидер Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня

Reuters

© Inquam Photos

19 апреля 2018 года на церемонии для представителей дипкорпуса премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что первые десять стран, которые переместят свои посольства в Израиль, могут рассчитывать на «особое отношение» со стороны еврейского государства.

«Мы вам поможем», — подчеркнул израильский лидер.

«Главная причина подобного шага — это торгово-экономическое сотрудничество между Румынией и государством Израиль, — отметил в беседе с RT доцент РГГУ Сергей Серёгичев. — Израильские инвестиции играют важную роль в румынской экономике, они не находятся на первой позиции, но электроника и сельское хозяйство получают сильную поддержку. Это как финансовые инвестиции, так и помощь технологиями».

Эксперт не исключает, что таким образом часть элита Румынии также хотела получить поддержку произраильски настроенного президента США Дональда Трампа.

«Нарушение прав палестинцев»

Румынский президент Клаус Йоханнис утверждает, что страна должна остаться приверженной резолюциям ООН в отношении Израиля и Палестины, и напоминает, что согласно Конституции страны последнее слово в вопросах внешней политики, в том числе относительно перемещений посольств, остаётся за ним.

«Такое решение должно приниматься только после консультаций и с согласия всех институтов, которые занимаются внешней политикой и национальной безопасностью», — говорится в сообщении администрации президента страны.

Заявление лидера правящей партии Румынии уже резко раскритиковали в Палестине.

Также по теме Шум города: почему союзники США осудили признание Иерусалима столицей Израиля Решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля раскритиковали как противники США, так и их союзники. Арабские страны и...

«Такой шаг стал бы нарушением прав палестинцев и противоречил бы международным резолюциям, — заявил после встречи с представителем Румынии премьер-министр Палестины Рами Хамдалла. Он добавил, что такой шаг «снижает шансы на мир».

В свою очередь, замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели приветствовала заявление Ливиу Драгни.

«Надеюсь в скором будущем увидеть румынское посольство в Иерусалиме», — заявила она.

Министр связи Израиля Аюб Кара, в свою очередь, подчеркнул, что «это не конец истории» и «всё больше и больше стран будут перемещать свои посольства в Иерусалим» вслед за американцами.

О решении перенести американское посольство президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил ещё в декабре 2017 года, после того как объявил о признании Священного города столицей Израиля. 18 апреля 2018 года американский лидер написал в своём Twitter, что с «нетерпением ждёт» этого шага.

В то же время ЕС, ООН, а также лидеры и внешнеполитические ведомства России, Китая, арабских государств и Турции осудили этот шаг. Единственной страной, которая тогда заявила, что вслед за США перенесёт своё дипредставительство в Иерусалим, оказалась Гватемала. 13 апреля 2018 года за решение переместить посольство в Иерусалим проголосовал Национальный конгресс Гондураса.

Кто следующий

Если официальное решение о переносе румынского посольства из Тель-Авива в Иерусалим будет принято, то Румыния станет первой европейской страной, которая последует примеру США. Румынское издание News.ro сообщает, что меморандум, о котором говорил Ливиу Драгня, был подготовлен после визита в Бухарест на прошлой неделе заместителя министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.

Также по теме Свято место: какие страны могут признать Иерусалим столицей Израиля Израиль ведёт переговоры с властями десяти стран о переносе их посольств в Иерусалим, сообщили в МИД еврейского государства. Такое...

Вслед за Румынией Хотовели посетила Чехию, где тоже обсуждала вопрос о перемещении посольства в Иерусалим. В декабре 2017 года чешский президент Милош Земан заявил, что «испытывает большую радость» от решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. В свою очередь, правительство страны подчеркнуло, что считает Иерусалим столицей как арабского, так и еврейского государства.

«Целый ряд государств, идущих в фарватере американской внешней политики или старающихся в каких-то вопросах угодить, насколько это возможно, своим основным политическим спонсорам, будут сейчас делать подобные заявления и, может быть, начнут соответствующую проработку вопроса, — отметил в интервью RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. — Однако неизвестно, состоится ли перенос или это сделано с политическими целями, чтобы продемонстрировать свою солидарность с США и с Израилем».

В прошлом году только шесть из 28 стран ЕС воздержались при голосовании на заседании Генеральной Ассамблеи ООН за резолюцию, осуждающую признание Соединёнными Штатами Иерусалима в качестве столицы Израиля. Это были Румыния, Чехия, Венгрия, Польша, Хорватия и Босния и Герцеговина.

В настоящее время посольства всех стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем, находятся в Тель-Авиве. 19 апреля 2018 года, выступая на мероприятии, посвящённом Дню независимости Израиля, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что как минимум шесть новых стран готовы перенести свои посольства в Иерусалим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Reuters

© Amir Cohen

«Я думаю, это будут страны, которые сильно зависят от инвестиций и помощи Израиля, — уточнил Сергей Серёгичев. — Сомневаюсь, что это будет Венгрия, точно не западноевропейские страны и, конечно же, не крупные страны. Возможно, это будет какая-нибудь из стран Центральной Америки и Карибского бассейна, Чехия, Албания и, может быть, Грузия — у них хорошая связь с Израилем».

По словам Дмитрия Егорченкова, решение о переносе посольств в Иерусалим, принятое рядом стран, «может сыграть решающую роль и в финальном американском решении».

«Израильтянам нужно создать необходимую почву для того, чтобы американское решение, о котором заявлено, было претворено в жизнь», — отмечает эксперт.

К странам, которые могут поддержать Соединённые Штаты в вопросе переноса посольств в Иерусалим, также относятся Филиппины. В декабре 2017 года израильские СМИ сообщали, что соответствующий шаг представители президента Родриго Дутерте обсуждали с израильскими властями.

Нарушает статус-кво

Официальной датой открытия американского посольства в Иерусалиме объявлено 14 мая 2018 года. Как отмечает британское издание The New Arab, дата выбрана крайне неудачно. На следующий день, 15 мая, палестинцы будут вспоминать жертв войны 1948 года — более 700 тыс. арабов, выселенных тогда с территории современного Израиля. День «Накба» (по-арабски «катастрофа») традиционно отмечается протестами. В юбилейном 2018 году массовые манифестации и попытки перехода израильской границы начались уже 30 марта 2018 года и продолжатся до середины мая.

Два палестинца погибли, ещё 40 получили ранения в результате столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, передаёт Associated Press со ссылкой на медиков.

Однако, по мнению Серёгичева, перенос посольств из Тель-Авива в Иерусалим существенно не ухудшит и без того проблемную ситуацию в зоне арабо-израильского конфликта.

«Это никак не скажется на мирном процессе, потому что как такового мирного процесса уже давным-давно нет», — утверждает политолог.

В свою очередь, Егорченков считает, что решение ряда стран перенести свои диппредставительства в Иерусалим осложнит ситуацию на Ближнем Востоке.