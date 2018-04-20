Нетаньяху: шесть стран готовы перенести свои посольства в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть государств готовы перенести свои посольства в Иерусалим. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я рад сообщить, что по крайней мере полдюжины стран серьёзно говорили с нами о перемещении их посольств в Иерусалим. Спасибо вам, Гватемала, что сделали это. По вашим стопам пойдут другие», — рассказал он в ходе своей речи на праздновании Дня независимости страны.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Государственному департаменту подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.

Данное решение Соединённых Штатов вызвало критику со стороны многих государств, в том числе Ближнего Востока.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с НСН прокомментировал решение американского лидера.