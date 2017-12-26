В Израиле сообщили о переговорах с более чем десятью странами о переносе посольств в Иерусалим

Глава МИД Израиля Ципи Хотовели заявила, что в настоящий момент власти страны ведут переговоры с более чем десятью государствами о том, чтобы они признали Иерусалим израильской столицей и перенесли туда свои посольства.

Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на выступление Хотовели на израильском общественном радио.

«Мы находимся в контакте с по меньшей мере десятью странами. Некоторые из них в Европе», — сказала она.

Она не указала точный список стран, однако на радио напомнили заявления дипломатических источников, которые указывали, что признать Иерусалим столицей Израиля могут Гондурас, Филиппины, Румыния и Южный Судан.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что несколько стран захотели последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим. В частности, на этот шаг уже пошло правительство Гватемалы.