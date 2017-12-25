Гватемала приняла решение перенести своё посольство в Израиле в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что он решил последовать примеру США и перенести посольство страны в Израиле в Иерусалим.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху… Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал поручение министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было», — написал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что несколько стран захотели последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.