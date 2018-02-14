Сорос, взятки и борьба элит: что стоит за коррупционным скандалом вокруг Биньямина Нетаньяху

Против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут быть выдвинуты обвинения в коррупции. Израильская полиция заявила, что вся доказательная база для этого собрана. Однако глава правительства не видит поводов для беспокойства и подчёркивает, что его «коалиция стабильна» и кабинет продолжит работать до конца срока полномочий. Сторонники премьера называют происходящее атакой на демократию, а эксперты сравнивают этот скандал с кампанией против Дональда Трампа. К чему может привести коррупционное дело Нетаньяху, выяснял RT.

«Сигар-гейт»

Полиция Израиля заявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в коррупции против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Материалы дела направлены в прокуратуру. И только прокурор вправе решать, предъявлять ли обвинения главе правительства.

Расследование против Нетаньяху велось больше года — с декабря 2016-го. По информации правоохранительных органов, премьер-министр Израиля в течение десяти лет якобы принимал ценные подарки от различных бизнесменов: дорогие сигары, шампанское, украшения. В денежном эквиваленте все «подарки» полиция оценила в 1 млн шекелей (около $300 тыс.). Среди основных «дарителей» — австралийский миллиардер Джеймс Пэкер и голливудский продюсер Арнон Милчен.

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По просьбе последнего Нетаньяху якобы пролоббировал так называемый закон Милчена, считают в израильском Министерстве внутренней безопасности. Эта инициатива на десять лет освобождает граждан Израиля, переехавших в еврейское государство на ПМЖ, от уплаты налогов на доходы от их деятельности в других государствах. Против Нетаньяху косвенно свидетельствует то, что он лично договаривался с экс-госсекретарём США Джоном Керри о выдаче американской визы Милчену. Подозревают премьер-министра также в том, что он якобы содействовал продюсеру в его бизнес-сделках.

Ещё Нетаньяху предлагают обвинить в попытках «договориться» с издателем газеты «Едиот Ахронот» Арноном Мозесом об оказании информационной поддержки премьер-министру. Якобы по согласованию с Мозесом Нетаньяху поддержал закон о запрете бесплатного распространения самой популярной израильской газеты «Исраэль Хайом».

Помимо Нетаньяху, полиция просит выдвинуть обвинения и против Милчана и Мозеса.

«Это не первое коррупционное расследование против Нетаньяху. Ото всех предыдущих он успешно отбивался», — отметил в интервью RT доцент РГГУ Сергей Серёгичев.

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Всего же с 1996 года, после того как Биньямин Нетаньяху впервые стал премьер-министром, он и его жена Сара были были объектами 19 полицейских расследований. Однако ни одно из них не завершилось передачей дела в суд.

За время текущего расследования премьера допрашивали шесть раз. На допрос вызывали также его сына Яира, замеченного в прошлом году в нескольких стриптиз-клубах Тель-Авива, куда он приезжал на правительственной машине с государственной охраной. В 2015 и 2016 годах полиция допрашивала жену Биньямина Нетаньяху Сару. Ей инкриминировали заказ продуктов и оплату услуг поваров за счёт государства. Кроме того, она якобы тратила государственные средства на сиделку для своего отца и принуждала работать электрика на своей вилле в выходные дни.

Летом в поле ещё одного антикоррупционного расследования, связанного с поставками Израилю немецких подлодок, попал Давид Шимрон, двоюродный брат и личный адвокат Биньямина Нетаньяху.

«Полиция Израиля действительно стремится добиваться результатов в борьбе с коррупцией, прежде всего в верхах, — заявил в интервью RT израильский политолог Авигдор Эскин. — Сел бывший премьер-министр Ольмерт, село несколько министров, и всё по обвинениям, которые у любого иностранного читателя вызвали бы недоумение. Ни в одном из этих случаев не было того, что реально называется взяткой».

«Это не Уотергейт, а «сигар-гейт», — комментирует обвинения в адрес Нетаньяху Джек Эндельхард, колумнист израильского портала «Арутц Шева», отмечая, что в «США смеются над подобными обвинениями».

В 2014 году бывший премьер-министр Израиля и политический противник Нетаньяху Эхуд Ольмерт был приговорён к шести годам тюрьмы и штрафу в один миллион шекелей за взятку в его бытность мэром Иерусалима. В декабре 2015 года срок заключения для политика был снижен до полутора лет.

Решение о возбуждении уголовного дела против Нетаньяху должен принять генеральный прокурор Авихай Мандельблит, что, как отмечают эксперты, может затянуться на несколько месяцев.

Параллели с Трампом

Противники Нетаньяху уже призвали его подать в отставку из-за коррупционного скандала. Так, бывший премьер-министр Эхуд Барак обратился к Нетаньяху с просьбой покинуть пост главы правительства. За отставку выступили главы партий МЕРЕТЦ (Заава Гальон), «Сионистский лагерь» (Ави Габай) и «Ха-Тнуа» (Ципи Ливни). Один из главных политических противников Нетаньяху, лидер партии «Еш Атид» и бывший министр финансов, левоцентрист Яир Лапид выступит в качестве свидетеля обвинения.

Яир Лапид

globallookpress.com

© Gili Yaari/ZUMAPRESS.com

Министр по делам культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила в свою очередь, что таким образом Лапид пытается отстранить «Ликуд» (правящая партия Израиля. — RT) от власти недемократическим путём», а глава правительственной коалиции в кнессете Давид Амсалем назвал происходящее «нелегитимным процессом, который ставит под удар любую демократическую систему в мире».

Министр экологии Израиля и по делам Иерусалима Зеев Элькин заявил, что ему «жаль разочаровывать всех ненавистников главы правительства, которые отчаялись отстранить его от власти с помощью выборов и возлагают все свои надежды на вакханалию СМИ, которую мы сейчас наблюдаем». Политик добавил, что не сомневается в том, что Нетаньяху продолжит руководить государством ещё многие годы.

Сам Нетаньяху 13 февраля в телеобращении к нации подчеркнул, что «самоотверженно» работает на благо еврейского государства и не намерен уходить в отставку.

«Я с ответственностью и верностью продолжу вести вперёд государство Израиль, пока вы, граждане Израиля, выбираете меня. Я уверен, что правда выйдет на свет. Я уверен, что и на следующих выборах, которые состоятся в срок, я заслужу ваше доверие с помощью Господа», — заявил Биньямин Нетаньяху.

Американское консервативное издание Breitbart обвинило в атаке на Нетаньяху «израильское глубинное государство».

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По словам автора Breitbart Каролины Глик, существуют «значительные параллели между обвинением Нетаньяху и «охотой на ведьм», организованной против Дональда Трампа». В обоих случаях против демократически избранных политиков выступила организованная бюрократия под, по её мнению, надуманными предлогами.

Обозреватель отмечает, что шеф израильской полиции Рони Альшейх имеет личные счёты с Нетаньяху. В прошлом Альшейх занимал должность заместителя директора израильской спецслужбы «Шабак» и надеялся возглавить её, но этим планам помешал Нетаньяху, назначив его руководителем полиции.

«В этой ситуации есть два аспекта, — считает Эскин. — Полиция пытается показать, что она сильнее всех. Если ты сажаешь премьер-министра, то демонстрируешь свою силу и мощь. С другой стороны, здесь политическая борьба за власть, как в Америке. Есть кампания против Трампа со стороны спецслужб. В Израиле мы наблюдаем аналогичную ситуацию».

Смена элит

«В Израиле идёт смена элит, — утверждает Эскин. — Те люди, которые в Израиле были реально у власти с середины 1970-х годов, — правящая достаточно либеральная политическая элита — уступают место новым силам, которые можно назвать гораздо более консервативными с преобладающим религиозным фактором».

По словам эксперта, представители старой правящей элиты — это «конкретные люди, которые сидят в прокуратуре, юридической системе, в Верховном суде». Примером столкновения представителей двух группировок, по его мнению, может служить штраф, который в 2005 году окружной суд Иерусалима наложил на Ури Луполянского, занимавшего должность мэра. Глава «святого города» попытался запретить гей-парад.

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По мнению Эскина, консерватор Нетаньяху символизирует тенденцию на обновление правящего класса и «поправение Израиля», поэтому противники этого курса пытаются противодействовать ему всеми средствами.

«Не секрет, что Сорос прямым образом финансирует эту кампанию против Нетаньяху», — утверждает политолог.

По его словам, получающее финансирование от фонда «Открытое общество» НПО «Новый Израиль» участвует в организации выступлений против премьер-министра.

В декабре 2017 года в Израиле прошли манифестации за отставку Нетаньяху. Протестующие обвиняли премьер-министра в коррупции. В феврале 2018 года по стране прокатились протесты против политики Нетаньяху по высылке африканских иммигрантов. Сам премьер-министр обвинил миллиардера Джорджа Сороса в финансировании акций.

Перспективы отставки

По словам Эскина, перспективы того, что Нетаньяху подаст в отставку из-за коррупционного скандала, «нулевые».

«Расследование передаётся юридическому советнику, он же генпрокурор, и его решение, передавать его в суд или нет, это как минимум год. Если дело передадут в суд, то по закону Нетаньяху не должен уходить в отставку. А в суде это затянется лет на восемь», — считает политолог.

Серёгичев подчёркивает, что доказать нарушение закона со стороны премьер-министра будет очень сложно.

«В Израиле антикоррупционная борьба — обычное дело, как и собственно коррупция, потому если что-то у Нетаньяху и есть, то надёжно упрятанное, так что с кондачка его не достанешь», — считает политолог.

По его словам, если никто из окружения премьера не дрогнет, то вряд ли что-то удастся доказать.

Кроме того, учитывая высокую популярность Нетаньяху, он может убедить своих сторонников, что речь идёт о попытках недемократическим способом воспрепятствовать его переизбранию на выборах 2019 года.

Протест против Нетаньяху в Тель-Авиве 2 декабря 2017 года

Reuters

«Если предположить, что этот процесс увенчается успехом правоохранителей и Нетаньяху уйдёт, то будут определённые коррективы в израильской политике, но скорее технического характера», — считает Серёгичев.

По мнению эксперта, отсутствие перспектив урегулирования палестинской проблемы и политика высылки нелегальных мигрантов, которую поддерживает большинство израильтян, приведут к тому, что и без Нетаньяху на ближайших выборах большинство проголосует за правых.

«Левые думают, что, если убрать Нетаньяху, непременно к власти придёт левый премьер. Этого не будет, — отметил Серёгичев. — На место Нетаньяху придёт правый премьер, может даже более радикальный, чем Нетаньяху».

Эксперт считает, что коррупционными обвинениями в Израиле «никого не удивишь».

«У них был президент, которого обвинили в изнасиловании, и ничего, а тут просто взятки, да в такой завуалированной форме, что это надо доказать», — резюмировал эксперт.