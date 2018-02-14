Израильская полиция рекомендовала предъявить обвинения Нетаньяху

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Израильская полиция рекомендовала предъявить обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщается в Twitter ведомства.

В сообщении отмечается, что по итогам расследования двух уголовных дел, была сформирована достаточная доказательная база для того, чтобы у сотрудников компетентных органов появилась возможность предъявить главе израильского правительства обвинения, в частности, в коррупции и мошенничестве.

В случаях, называемых «дело 1000» и «дело 2000», премьер-министра подозревают в том числе в получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

В делах также фигурируют имена голливудского продюсера Арнона Мильчина и австралийского предпринимателя Джеймса Пакера.

Ранее стало известно, что генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит отдал распоряжение начать расследование уголовного дела в отношении Нетаньяху.

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