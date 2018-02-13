«Британские пиарщики недопиарили»: почему связанные с Соросом лоббисты обвинили RT во вмешательстве в брексит

В Великобритании разгорается очередной антироссийский скандал. Пиар-компания 89up заявила, что телеканал RT и медиаагентство Sputnik оказали «значительное» влияние на решение британцев проголосовать на общенациональном референдуме в июне 2016 года за выход из ЕС. Представители власти тем временем предлагают меры по борьбе с «российским вмешательством». С чем связан новый виток антироссийской истерии и как далеко могут зайти британцы в борьбе с «русской пропагандой», выяснял RT.

Британская компания 89up заявила, что российские СМИ RT и Sputnik оказали «ведущее» влияние на исход референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС, который прошёл в июне 2016 года. Об этом якобы свидетельствуют данные исследования «Путинский брексит? Влияние кремлёвских медиа и ботов на референдум о членстве Великобритании в ЕС 2016 года», проведённого данной структурой.

Из доклада следует, что с 1 января по 23 июня 2016 года суммарная аудитория постов RT и Sputnik в Twitter, которые 89up сочла направленными против Евросоюза, достигла 134 млн человек. Согласно исследованию, за шесть месяцев RT и Sputnik опубликовали 261 статью в поддержку брексита.

В то же время аудитория сайтов двух официальных кампаний, выступавших за брексит — Vote Leave и Leave.EU, — в Twitter за тот же самый период составила 33 млн и 11 млн человек соответственно. И якобы для того, чтобы добиться охвата, сравнимого с аудиторией российских медиа, обе официальные кампании за выход Соединённого Королевства из ЕС должны были потратить £1,35 млн.

«Кремлёвские пропагандистские каналы оказали в три раза большее воздействие на Twitter, чем обе официальные кампании за выход из ЕС, вместе взятые, — говорится в письменном заявлении исполнительного директора 89up Майка Харриса. — Парламент должен разобраться с ясным и преднамеренным вмешательством авторитарной иностранной державы в нашу демократию».

В вину российским медиа Харрис ставит, в частности, распространение якобы недостоверных сведений, таких как сообщения об участии ЦРУ в создании Евросоюза, хотя источниками подобной информации зачастую выступали сами британские СМИ, в первую очередь активно поддерживавшая выход из Евросоюза газета Daily Telegraph.

Ранее, в декабре 2017 года, британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что «не видел свидетельств» успешного влияния России на голосование по брекситу. В конце января 2018 года Twitter направил письмо в комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ парламента Великобритании, в котором сообщил, что у него нет убедительных доказательств того, что Россия пыталась повлиять на результаты голосования по членству Великобритании в ЕС.

«Обвинения в адрес RT и Sputnik — это постоянно повторяющаяся ситуация, которая вызвана политикой по очернению России. По сути, дело не в российских СМИ. Запад хватается за любую возможность. Мы это видим на примере травли российских спортсменов на проходящей сейчас Олимпиаде», — отметила в интервью RT доктор политических наук, доцент СПбГУ Наталья Ерёмина.

По мнению эксперта, реальная причина антироссийской кампании на Западе — то, что наша страна воспринимается как конкурент.

«Обвинения во вмешательстве укладываются в эту стратегию выдавливания России с мировой арены. Так что ничего удивительного в публикациях со ссылкой на 89up нет. Подобные информационные поводы будут всплывать регулярно», — считает политолог.

AFP

«Россия якобы расшатывает устои западной демократии. Поэтому антироссийский тренд используется для консолидации общества и оправдания внутренних проблем», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Свалили свой провал на RT»

Компания 89up, выступившая автором антироссийского доклада, официально занимается услугами политического пиара и лоббирования. Как сообщает The Guardian, 89up получала финансирование от групп, выступавших против выхода из ЕС, в частности, от неправительственной организации Best for Britain, которая в прошлом году получила более £400 тыс. от миллиардера Джорджа Сороса. Эту информацию, раскрытую изначально Daily Telegraph, подтвердил и сам Сорос.

«Я с гордостью поддерживаю Best For Britain — группу, которая стремится к тому, чтобы Британия осталась членом Европейского союза. Я считаю, что брексит — трагическая ошибка», — написал Сорос в открытом письме в Daily Mail.

Исполнительный директор 89up Майк Харрис ранее выступал в поддержку Джорджа Сороса на страницах британских СМИ. Известен Харрис также жёсткой критикой основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Тот неловкий момент, когда пиар-компания, щедро оплачиваемая иностранным олигархом для вмешательства в британскую политику, жалуется The Times на «возможное российское вмешательство», — прокомментировало в Twitter доклад 89up российское посольство в Великобритании.

That awkward moment when a PR company lavishly payrolled by a foreign oligarch to meddle in British politics, complains to @thetimes about “potential Russian interference” pic.twitter.com/LGkwMgM17Y — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 12 февраля 2018 г.

По словам Данюка, организация Best for Britain американского гражданина и миллиардера Сороса не воспринимается как вмешательство во внутренние дела, хотя эта организация вела открытую пропаганду, убеждая жителей Соединённого Королевства, что им лучше голосовать за сохранение членства в ЕС.

«На мой взгляд, это лицемерие», — отмечает Данюк.

Также по теме «Частичная цензура»: почему YouTube начал особым образом маркировать видео RT YouTube начал помечать видеоконтент RT специальным предупреждением, в котором сообщается, что данное СМИ финансируется российским...

По мнению эксперта, британская элита игнорирует тему деятельности Сороса, хотя вина RT и Sputnik только в том, что они предоставляют альтернативную точку зрения, нарушая монополию западных СМИ, включая британские.

«Нужно сказать откровенно, что для англосаксонских элит Сорос — свой человек, и это многое объясняет, — отмечает Ерёмина. — Это очень удобная позиция. Британские власти и СМИ игнорируют пропаганду миллиардера, но везде выискивают русскую пропаганду. Именно так это всё и работает».

Как отмечает The International Business Times, RT и Sputnik по количеству пользователей, отреагировавших на пост в Twitter в период подготовки к референдуму по брекситу, превзошли все остальные иностранные медиаресурсы, в том числе европейских стран, где подавался в целом положительный или нейтральный образ Евросоюза. На третьем месте France 24, собравшая всего 7299 на постах по этой тематике, тогда как на посты RT так или иначе отреагировали 215 336 пользователей Twitter, а на статьи Sputnik — 47 812 человек.

Маргарита Симоньян

© RT

«Британские пиарщики недопиарили преимущества Британии в ЕС и свалили свой провал на RT и Sputnik. Не могут смириться с тем, что их сограждане могут думать сами, читать что-то, кроме газеты «Таймс», и голосовать, как им хочется», — заявила по поводу «доказательств» вмешательства России в брексит главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Повод для санкций»

Доклад компании 89up получил Дамиан Коллинс, который возглавляет комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ парламента Великобритании. Он заявил, что ждёт от Twitter, чтобы компания сообщила своим британским пользователям, что они стали жертвами российской пропаганды. На аналогичный шаг Twitter уже пошёл в США. Коллинс в настоящее время ведёт расследование относительно возможного «российского вмешательства» в брексит.

«Ситуация с RT и Sputnik в Великобритании, скорее всего, будет развиваться по французскому сценарию», — считает Данюк.

Вокруг российских СМИ, по его мнению, будет усиливаться негативный информационный фон, появятся новые обвинения.

«Всё это станет поводом для возможных законодательных ограничений и санкций, как было в США», — считает политолог.

В ситуации с RT и Sputnik британцы «могут пойти по стопам американских коллег», приняв аналогичные законодательные ограничения или некие неформальные санкции, считает Ерёмина.

Однако, по мнению экспертов, несмотря на всю шумиху по поводу якобы российского вмешательства в брексит, от выхода из ЕС британцы не откажутся.

«Мне кажется, британцы не отважатся на пересмотр результатов референдума из-за якобы имеющегося вмешательства RT и Sputnik. Процесс брексита идёт медленно, и в королевстве, конечно, есть запрос на пересмотр решения о выходе. Но это слишком серьёзное решение», — утверждает Данюк.

По мнению эксперта, Лондон вряд ли пойдёт на какие-либо шаги в этой сфере из-за скандала с «рукой Кремля».