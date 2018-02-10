«Жаль вас расстраивать»: посольство РФ ответило на заявление YouTube об отсутствии следов влияния России на брексит

Посольство РФ в Лондоне «посочувствовало» британским парламентариям, которым не удалось найти доказательства «российского вмешательства» в брексит на платформе YouTube. Ранее представители компании сообщили, что внутреннее расследование не выявило признаков влияния Москвы на референдум о выходе Великобритании из ЕС. Впрочем, эксперты полагают, что поток обвинений в адрес России не остановится. Почему Лондону выгодно искать «российский след» — в материале RT.

Посольство России в Лондоне прокомментировало заявление американской компании YouTube об отсутствии доказательств «российского вмешательства» в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.

«Жаль вас расстраивать, ребята», — говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

Sorry to disappoint you guys 🤷‍♀️ pic.twitter.com/LXz36JWcxc — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) February 9, 2018

Накануне стало известно, что YouTube не обнаружил свидетельств, указывающих на какое-либо вмешательство России в референдум по брекситу. Об этом заявил представитель компании на слушаниях британского парламента в Вашингтоне.

«Мы провели тщательное расследование касательно референдума по брекситу и не нашли свидетельств вмешательства. Мы рассмотрели все рекламные объявления, имеющие какую-либо связь с Россией, и не нашли доказательств того, что наши сервисы использовались, чтобы вмешаться в проведение референдума», — сообщила директор YouTube по связям с государственными структурами Джунипер Даунс.

Как пишет The Guardian, Даунс пообещала провести более детальное расследование, заявив, что компания не жалеет ресурсов на отсеивание ложных сообщений и оскорбительного контента. По её словам, этим заняты 10 тыс. человек, и компания тратит на это десятки миллионов долларов.

На слушаниях также присутствовали представители Facebook и Twitter. В частности, представитель Facebook в Европе Саймон Милнер заявил о намерении завершить второе, более тщательное, расследование «российского влияния» на брексит к концу февраля.

«Британцы будут подыгрывать американцам»

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что тема российского «вмешательства» в брексит будет и дальше продолжать раскручиваться Лондоном в угоду Вашингтона.

«Не думаю, что истерия вокруг российского «вмешательства» в дела Британии будет утихать, потому что, пока эта тема является топовой, пока она имеет какое-то значение для определённой части американской политической элиты, британцы будут эту тему разыгрывать и подыгрывать американцам. Они считают, что хоровое пение с Вашингтоном может дать им определённые дивиденды и определённую благосклонность со стороны тех же американских демократов, поэтому дело здесь сугубо конъюнктурное», — сказал он в беседе с RT.

При этом тех, кто делает заявления по поводу так называемого вмешательства, не интересует, было ли это вмешательство на самом деле или нет, отметил политолог.

По словам Манойло, в Британии долго думали, в чём обвинить русских, и, посмотрев на США, заподозривших Москву во вмешательстве в свои выборы, решили обвинить её во вмешательстве в брексит, так как более крупных процессов за последнее время в Соединённом Королевстве не было.

«Пока есть заказчик на этот миф, страсти вокруг него в Британии утихать не будут... Для того, чтобы обвинить Россию в чём-то, доказательства не нужны. Ткнуть пальцем в РФ можно и без доказательной базы, особенно учитывая, что в суд тех людей, которые это заявляют, не потащат. Они об этом знают, поэтому им доказательства не нужны. Происходит апеллирование не к аргументам, а к эмоциям. А для эмоций доказательства не нужны», — резюмировал эксперт.

Как в Twitter отчитались по «вмешательству»

Ранее об отсутствии доказательств российского «вмешательства» в референдум по брекситу заявила компания Twitter.

«Изучив аккаунты, обнаруженные университетом City University, мы выяснили, что 1% из них были зарегистрированы в России», — указывается в письме, которое было направлено в комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ парламента Великобритании.

В компании отметили, что некоторые из этих страниц нарушали правила сервиса микроблогов, касающихся спама.

«Однако на данный момент у нас нет достаточно убедительных доказательств, которые позволили бы связать их с Россией или Агентством интернет-исследований», — говорится в документе.

Глава комитета по цифровым технологиям палаты общин Дамиан Коллинз раскритиковал руководство социальной сети за отсутствие доказательств российского «вмешательства» в голосование по брексит.

Вскоре последовала и реакция посольства РФ в Лондоне.

«Продолжайте, мистер Коллинз. Просто продолжайте. Удачи», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В конце ноября 2017 года американские компании Facebook и Twitter пообещали оказать содействие властям Великобритании в расследовании возможного «вмешательства» России в референдум о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза, состоявшийся в июне 2016 года.

Письменный запрос был разослан компаниям британской избирательной комиссией «в связи с расследованием обстоятельств кампании по проведению референдума о выходе Британии из ЕС в июне 2016 года».

Предоставленные в декабре обеими компаниями отчёты не подтвердили российского «вмешательства» в брексит.

Дамиан Коллинз, возглавляющий специальную комиссию Министерства культуры, средств массовой информации и спорта, выразил своё недовольство результатами внутренних проверок двух компаний.

«Информация, которую вы нам предоставили, абсолютно непригодна... Странно, что на данный момент мы получаем больше информации об активности на вашей платформе от журналистов и исследователей, чем от вас», — говорится в письме Коллинза к Twitter.

Парламентарий также пригрозил санкциями в отношении указанных соцсетей.

Напомним, в прошлом году Facebook, Google и Twitter приняли участие в слушаниях конгресса США по поводу расследования «вмешательства» России в выборы президента Соединённых Штатов в 2016 году. Однако юрисконсульты компаний также не смогли представить весомых доказательств какого-либо вмешательства.