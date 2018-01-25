В Twitter заявили об отсутствии данных о «российском вмешательстве» в референдум по брекситу
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо компании, текст которого есть в распоряжении агентства.
«Изучив аккаунты, обнаруженные университетом City University, мы выяснили, что 1% из них были зарегистрированы в России», — указывается в документе.
Письмо было направлено в комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ парламента Великобритании.
В середине декабря газета The Guardian сообщила, что депутат палаты общин Дамиан Коллинс остался недоволен предоставленными Twitter данными о «попытках» России повлиять на результаты референдума о выходе страны из ЕС. Поэтому он потребовал представить новый отчёт.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.