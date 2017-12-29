СМИ: В Британии вновь потребовали от Facebook и Twitter данные по российскому «вмешательству»

Компании Facebook и Twitter могут столкнуться с санкциями, если будут препятствовать расследованию о якобы вмешательстве России в результаты референдума по брекситу. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, депутат палаты общин Дамиан Коллинс дал руководству социальных сетей срок до 18 января для предоставления данных по действиям России.

Отмечается, что в случае отказа в отношении социальных сетей могут быть введены ограничительные меры. При этом, как уточняется, занимающийся данным расследованием парламентский комитет не обладает такими полномочиями.

В середине декабря газета The Guardian сообщила, что Коллинс остался недоволен предоставленными Twitter данными о «попытках» России повлиять на результаты референдума о выходе страны из ЕС.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала реакцию Коллинса на данные Twitter о небольшом количестве опубликованных каналом постов в период брексита.