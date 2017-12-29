СМИ: В Британии вновь потребовали от Facebook и Twitter данные по российскому «вмешательству»
По данным издания, депутат палаты общин Дамиан Коллинс дал руководству социальных сетей срок до 18 января для предоставления данных по действиям России.
Отмечается, что в случае отказа в отношении социальных сетей могут быть введены ограничительные меры. При этом, как уточняется, занимающийся данным расследованием парламентский комитет не обладает такими полномочиями.
В середине декабря газета The Guardian сообщила, что Коллинс остался недоволен предоставленными Twitter данными о «попытках» России повлиять на результаты референдума о выходе страны из ЕС.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала реакцию Коллинса на данные Twitter о небольшом количестве опубликованных каналом постов в период брексита.