Для одних — «нерукопожатные», для других — «отличные спортсмены»: как относятся к российским атлетам на Олимпиаде

На проходящих в Пхёнчхане Олимпийских играх отношение к российским спортсменам неоднозначное. Фигуристка из США Эшли Вагнер раскритиковала прокат Алины Загитовой в командном турнире. По словам скелетониста Никиты Трегубова, американцы намеренно не здороваются с ним. Однако не все иностранные атлеты настроены так враждебно. Так, немецкий биатлонист Арнд Пайффер заявил, что уверен в чистоте Антона Шипулина, которому МОК не выдал приглашение на Игры.

Отношение к российским спортсменам, прибывшим в Южную Корею без флага и гимна и называемым «олимпийские атлеты из России», в Пхёнчхане остаётся неоднозначным. Так, многие относятся к представителям самой большой страны в мире с недоверием и считают их «допингёрами», а некоторые искренне не могут понять сути наложенных на Россию спортивных санкций и пытаются разобраться в ситуации.

Главное, россиян по-настоящему тепло поддерживают местные болельщики. В преддверии Игр в Южной Корее было даже создано объединение поклонников российских атлетов. Перед Олимпиадой было опасение, что россияне в Пхёнчхане окажутся под огнём жёсткой критики, но этого пока не происходит. Скорее, наоборот.

К сожалению, спортсмены, в отличие от болельщиков, не всегда относятся к российским коллегам столь позитивно. Так, скелетонист Никита Трегубов рассказал, что американцы принципиально не жмут ему руку.

«Американцы со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и ещё британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще всё равно. Мог ли перейти когда-то дорогу американцам? Не было ничего такого. Просто они политически против нас настроены. Юниоры здоровались, а вот эти, на Кубке мира, — нет. Ну и ладно. Мне без разницы», — цитирует Трегубова «Спорт-экспресс».

Один из фаворитов соревнований в скелетоне латвиец Мартинс Дукурс относится к россиянам сдержанно. Однако он был искренне удивлён, когда на Олимпиаду не пустили Александра Третьякова, которого Спортивный арбитражный суд (CAS) в числе прочих россиян оправдал в деле об употреблении допинга на Играх в Сочи. По словам латвийца, с российскими скелетонистами он тренировался с юных лет.

«Лично я проблему в России не вижу. Мы вместе работали с россиянами: они, можно сказать, у нас выросли на базе в Сигулде. Мы же 15 лет выступали бок о бок! Просто обидно, очень обидно...» — цитирует Дукурса «РИА Новости».

«Соперник из России предлагал мне свои сани»

Если в скелетоне отношения между россиянами и американцами напряжённые, то в санном спорте всё иначе. Даже во время олимпийского турнира соперники активно общались друг с другом и по телекартинке не было заметно никакой антипатии по отношению к «Олимпийским атлетам из России».

А завоевавший серебро американец Крис Мэздзер после финиша рассказал совершенно невероятную историю. По его словам, один из россиян, который не был уверен в поездке в Пхёнчхан, предлагал ему взять в Южную Корею святое святых — собственные сани. Спортсмен из США не стал говорить, о ком идёт речь, но признался, что был потрясён подобным отношением к себе.

«Это идёт вразрез стереотипу об отношениях России и США. Между нами царит дружба и доверие. Мы беспокоимся друг о друге. Эта человеческая связь идёт через границы государств, культурные различия. Спорт — это прекрасная вещь для достижения подобных отношений. К сожалению, с санями ничего не вышло, я для них оказался слишком велик», — цитирует Мэздзера Олимпийский канал.

I’m still processing what happened last night. It honestly doesn’t even feel real yet! All I know is that I have an amazing group of people in my life that stick with me even when times are tough and sharing this high with them is one of the best ways I … https://t.co/yK3KtOq0Fwpic.twitter.com/Zb0RSoaXK4 — Chris Mazdzer (@mazdzer) 11 февраля 2018 г.

А вот в женском фигурном катании таких тёплых отношений между соперниками из двух стран нет. Например, американка Эшли Вагнер после выступления Алины Загитовой в произвольной программе командного турнира раскритиковала россиянку. По её мнению, отечественная спортсменка воспользовалась правилом, согласно которому выполненные во второй половине программы элементы оцениваются выше, чем в первой. К слову 15-летняя дебютантка Олимпийских игр Загитова в итоге заняла первое место, опередив ближайшую соперницу более чем на 20 баллов.

«Я уважаю конкурентную борьбу, но не могу принять это выступление. Это не программа. Загитова убила время вначале, а затем во второй половине всё время прыгала. Я понимаю, что судейская система позволяет так делать, но не в этом суть фигурного катания. Нельзя обвинять Алину в том, что система так работает. Я не критикую Загитову, она использует всё в своих интересах. Я просто не наслаждалась её выступлением», — написала Вагнер в своём Twitter.

I absolutely agree it's a strategy, she works the system like I've said before. It's not criticizing her she's using this to her advantage. I just don't enjoy it as much as a whole program though. I find back loaded programs very empty in the front and too chaotic at the end. https://t.co/SnsVGUq05z — Ashley Wagner (@AshWagner2010) 12 февраля 2018 г.

Любопытно, что многие иностранные спортсмены, которые прежде относились к россиянам с негативом и обвиняли их в употреблении допинга, после неоднозначных решений МОК изменили свою риторику. Так, биатлонист Арнд Пайффер, завоевавший в Пхёнчхане золото в спринте, заявил, что уверен в «чистоте» Антона Шипулина, которого МОК не допустил на Игры без объяснения причин.

«Я знаю Антона много лет, ещё с юношеского чемпионата мира-2008. Он отличный спортсмен. Это не тот случай, когда человек демонстрирует аномально высокие результаты на крупном турнире, а потом пропадает. Нет, Шипулин стабилен на протяжении многих лет. Не знаю, почему его нет в Пхёнчхане. Представляю, как Антону сейчас тяжело, ведь и он ничего не понимает. Всей нашей биатлонной семье хотелось бы знать, в чём причина» — заявил биатлонист.

Аналогичную точку зрения о не получившем приглашение в Пхёнчхан Сергее Устюгове высказал норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю:

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«Многие атлеты скучают по Устюгову, мы просто не понимаем, что произошло. Сама ситуация достаточно хаотичная, мы знаем только о конкретном решении МОК».

Между тем, россиянами, которые всё же приехали на Игры, соперники порой восхищаются. Например, ярко проявили себя в дабл-миксте кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Канадцы Кейтлин Лоус и Джон Моррис, с которыми отечественный дуэт может встретиться в финале, назвали россиян сильными соперниками.

«Они фантастические. В прошлом году мы играли с ними в Виннипеге, и то был один из самых тяжёлых матчей в сезоне. Уверен, Анастасию и Александра ждёт большое будущее. Здорово, что кёрлинг набирает популярность в России, в этом, конечно, большая заслуга Брызгаловой и Крушельницкого», — заявил Моррис.

«Поддержка олимпийских атлетов из России является самой массовой»

Если многие российские спортсмены до Пхёнчхана не доехали, то отечественным болельщикам получать специальное разрешение от МОК не требовалось, и они буквально наводнили олимпийские объекты. К тому же приехавшим из самых разных уголков страны людям никто не мешает размахивать российскими триколорами и демонстрировать прочую национальную атрибутику. В американских СМИ же отечественных болельщиков назвали самыми активными.

«Поддержка олимпийских атлетов из России является, бесспорно, самой массовой на Играх в Пхёнчхане. Сотни их соотечественников облачились в российские флаги, российские цвета и даже футболки с конкретным антиМОКовским призывом «Россия в моём сердце!», — пишет Yahoo Sports.

«Мои мысли со всеми, кто потерял своих близких»

Однако спорт всегда отходит на второй план на фоне большой трагедии. Крушение самолёта Ан-148 в Подмосковье в какой-то степени сблизило всех участников Олимпиады. МОК даже организовал в Олимпийской деревне специальную зону траура и пообещал оказать всю необходимую помощь.

А хоккеист сборной США и владивостокского «Адмирала» Джонатон Блум выразил слова соболезнования одноклубнику Сергею Ильину, у которого в авиакатастрофе погибла девушка.

«Это ужасно. Мы знаем друг друга пару лет. Проснуться однажды и узнать, что твоей любви больше нет, — это страшно. Мои мысли со всеми, кто потерял своих близких», — сказал Блум в интервью RT.