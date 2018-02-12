Первое серебро: российские фигуристы завоевали второе место на командном турнире Олимпиады в Пхёнчхане

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Лев Савари
Четвёртый день Олимпийских игр в Пхёнчхане открывается решающими прокатами фигуристов в командном турнире. Одиночники Михаил Коляда и Алина Загитова, а также танцоры на льду — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв набрали в сумме 27 баллов и принесли сборной России первую серебряную медаль. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Южной Кореи.
Первое серебро: российские фигуристы завоевали второе место на командном турнире Олимпиады в Пхёнчхане
  • Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня
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  • 12 февраля 2018

    Лидируют после розыгрыша сегодняшних двух комплектов наград Германия, Норвегия и США.

  • В эти минуты проходит вторая официальная тренировка скелетонистов. В первой неплохо себя проявил россиянин Никита Трегубов — он занял второе место вслед за немцем Кристофером Гротером.

  • Благодаря серебру в фигурном катании сборная России поднялась на десятое место в медальной таблице.

  • Также началась квалификация в хаф-пайпе у сноубордисток. Правда, россиянки в этом виде участвовать не будут.

  • Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин назвал решение МОК по отстранению оправданных CAS россиян форменным безобразием.

    «Не хочется влезать в подробности этой истории, но все прекрасно понимают, что действия МОК — это чистая политика. У них нет доказательств применения запрещённых препаратов нашими спортсменами. А тот факт, что оправданных в CAS атлетов в итоге не допустили к Играм-2018, — вообще форменное безобразие.

    Я познакомился с Легковым и Третьяковым и боюсь даже представить те чувства, которые они испытывают. Сначала дали золото, потом отобрали, затем оправдали, но в итоге не пустили на Игры всей твоей жизни. Это просто вопиющая ситуация. Надо бороться, доказывать свою правоту и ни в коем случае не сдаваться в этой ситуации», — цитируют Карякина «Известия».

  • Канадский кёрлингист Джон Моррис оценил мастерство россиян Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого.

    «У россиян фантастическая команда. Я помню, как мы играли с ними в октябре прошлого года в Виннипеге, этот матч стал для нас самым тяжёлым за сезон. Уверен, что их ждёт отличное будущее. Здорово, что кёрлинг набирает популярность в России, — в этом, конечно, большая заслуга Брызгаловой и Крушельницкого», — приводит слова Морриса ТАСС.

  • Канадские кёрлингисты Кейтлин Лоус и Джон Моррис обеспечили себе место в финале в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

    В полуфинале они обыграли представителей Норвегии со счётом 8:4.

    В другом матче за выход в решающую стадию поборются россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий со спортсменами из Швейцарии. Начало встречи запланировано на 14:05 мск.

  • Американская сноубордистка Джейми Андерсон одержала победу на Олимпийских играх — 2018 в слоупстайле. Второе место заняла канадка Лори Блуин. Третьей стала представительница Финляндии Энни Рукаярви. Россиянка Софья Фёдорова показала восьмой результат.

  • Генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган прокомментировал выступление Алины Загитовой в произвольной программе командных соревнований на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

    «Что тут можно сказать? Вы всё видели. Результат, который на 20 баллов больше, чем у следующей спортсменки, говорит сам за себя. Это показывает те потенциальные возможности, которые девочки могут реализовать в индивидуальных соревнованиях. Вы видите результат перед танцами. Устроит ли нас серебро? Часть наших спортсменов не были приглашены на Олимпийские игры. Изначально мы оказались не совсем в том состоянии, чтобы бороться за золотую медаль. Хотя, конечно, мы хотели бы бороться за неё и можем бороться. Посмотрим танцы. Всех поздравляю с хорошим выступлением наших спортсменов», — передаёт слова Когана «Чемпионат».

  • Канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр и американцы Майя Сибутани и Алекс Сибутани набрали больше россиян Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва. Таким образом, наши ребята остались вторыми по сумме восьми видов. Теперь они де-факто серебряные медалисты Игр в Пхёнчхане.

    • globallookpress.com

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