Первое серебро: российские фигуристы завоевали второе место на командном турнире Олимпиады в Пхёнчхане
- Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
- РИА Новости
- © Владимир Песня
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12 февраля 2018
Лидируют после розыгрыша сегодняшних двух комплектов наград Германия, Норвегия и США.
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В эти минуты проходит вторая официальная тренировка скелетонистов. В первой неплохо себя проявил россиянин Никита Трегубов — он занял второе место вслед за немцем Кристофером Гротером.
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Благодаря серебру в фигурном катании сборная России поднялась на десятое место в медальной таблице.
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Также началась квалификация в хаф-пайпе у сноубордисток. Правда, россиянки в этом виде участвовать не будут.
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Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин назвал решение МОК по отстранению оправданных CAS россиян форменным безобразием.
«Не хочется влезать в подробности этой истории, но все прекрасно понимают, что действия МОК — это чистая политика. У них нет доказательств применения запрещённых препаратов нашими спортсменами. А тот факт, что оправданных в CAS атлетов в итоге не допустили к Играм-2018, — вообще форменное безобразие.
Я познакомился с Легковым и Третьяковым и боюсь даже представить те чувства, которые они испытывают. Сначала дали золото, потом отобрали, затем оправдали, но в итоге не пустили на Игры всей твоей жизни. Это просто вопиющая ситуация. Надо бороться, доказывать свою правоту и ни в коем случае не сдаваться в этой ситуации», — цитируют Карякина «Известия».
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Канадский кёрлингист Джон Моррис оценил мастерство россиян Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого.
«У россиян фантастическая команда. Я помню, как мы играли с ними в октябре прошлого года в Виннипеге, этот матч стал для нас самым тяжёлым за сезон. Уверен, что их ждёт отличное будущее. Здорово, что кёрлинг набирает популярность в России, — в этом, конечно, большая заслуга Брызгаловой и Крушельницкого», — приводит слова Морриса ТАСС.
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Канадские кёрлингисты Кейтлин Лоус и Джон Моррис обеспечили себе место в финале в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
В полуфинале они обыграли представителей Норвегии со счётом 8:4.
В другом матче за выход в решающую стадию поборются россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий со спортсменами из Швейцарии. Начало встречи запланировано на 14:05 мск.
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Американская сноубордистка Джейми Андерсон одержала победу на Олимпийских играх — 2018 в слоупстайле. Второе место заняла канадка Лори Блуин. Третьей стала представительница Финляндии Энни Рукаярви. Россиянка Софья Фёдорова показала восьмой результат.
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Генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган прокомментировал выступление Алины Загитовой в произвольной программе командных соревнований на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Что тут можно сказать? Вы всё видели. Результат, который на 20 баллов больше, чем у следующей спортсменки, говорит сам за себя. Это показывает те потенциальные возможности, которые девочки могут реализовать в индивидуальных соревнованиях. Вы видите результат перед танцами. Устроит ли нас серебро? Часть наших спортсменов не были приглашены на Олимпийские игры. Изначально мы оказались не совсем в том состоянии, чтобы бороться за золотую медаль. Хотя, конечно, мы хотели бы бороться за неё и можем бороться. Посмотрим танцы. Всех поздравляю с хорошим выступлением наших спортсменов», — передаёт слова Когана «Чемпионат».
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Канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр и американцы Майя Сибутани и Алекс Сибутани набрали больше россиян Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва. Таким образом, наши ребята остались вторыми по сумме восьми видов. Теперь они де-факто серебряные медалисты Игр в Пхёнчхане.
- globallookpress.com