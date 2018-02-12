Первое серебро: российские фигуристы завоевали второе место на командном турнире Олимпиады в Пхёнчхане

Четвёртый день Олимпийских игр в Пхёнчхане открывается решающими прокатами фигуристов в командном турнире. Одиночники Михаил Коляда и Алина Загитова, а также танцоры на льду — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв набрали в сумме 27 баллов и принесли сборной России первую серебряную медаль. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Южной Кореи.