Феноменальный дебют: мировой рекорд Медведевой помог России закрепиться на втором месте в командном турнире

Евгения Медведева блестяще выступила в короткой программе командных соревнований по фигурному катанию и установила новый мировой рекорд. Однако третьи места танцоров Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, а также пары Наталья Забияко — Александр Энберт отдалили сборную России от Канады на шесть очков в борьбе за золотые медали Олимпийских игр. О втором дне соревнований командного турнира — в материале RT.

Танцы

Перед вторым днём командного турнира российская команда отставала на четыре очка от Канады и на одно — от США. Катастрофой это пока не выглядело, и до начала произвольных программ можно было попытаться всё исправить. Сложней всего это было сделать танцорам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьёву. С североамериканскими дуэтами им пока совладать не удаётся. Хорошо ещё, что французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не стали участвовать: их соперничество с канадцами Тессой Вертью и Скоттом Моиром было бы не на руку россиянам.

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Шанс максимально приблизиться к олимпийским чемпионам Сочи представился благодаря американцам Майе и Алексу Шибутани. Дуэт сестры и брата выступил не лучшим образом — секция румбы получила низкий уровень, то же самое произошло и с дорожкой шагов. Судьи выставили им привычно высокие компоненты, но всё равно пара показала свой худший результат в сезоне — 75,46 балла.

Бобровой и Соловьёву побороться с таким рубежом под силу, когда жюри не начинает срезать уровни на ровном месте. Но этого избежать не удалось — к румбе у судей особое отношение, и оценки за эту секцию занизили даже Вертью и Моиру, что уж говорить о российских фигуристах. В остальном подопечные Александра Жулина выглядели не хуже Шибутани и набрали вторую для себя сумму за сезон — 74,76 балла. Но американцы всё же вышли вперёд, и из-за этого отставание России от Канады увеличилось на два пункта.

«Это было наше лучшее выступление, но всё равно не всё получилось. Секция румбы получила только второй уровень. Мы так упорно над ней работали, без остановок, смотрели на неё с разных углов, всё подчистили, но всё равно это лишь второй уровень. Мы разочарованы, потому что именно над этим элементом мы работали больше всего. Мы недосчитались тех баллов, которые бы помогли нашей команде подняться вверх», — сказал после проката Соловьёв.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв

globallookpress.com

Женщины

В том, что Евгения Медведева сделает всё возможное, чтобы положение российской сборной улучшилось, можно было не сомневаться. Но очки в командном зачёте не зависят от того, сколько баллов наберёт спортсмен в своём личном виде, — только от занятого места. Больше десяти очков Медведева всё равно не могла набрать, так что оставалось только ждать ошибок соперниц.

Перед её выходом на лёд интересно было посмотреть, что покажут её основные соперницы по личным соревнованиям — Каролина Костнер и Кейтлин Осмонд. Опытная итальянка, для которой это уже четвёртые Олимпийские игры, недокрутила тулуп в каскаде с флипом. Потеряв на этом около трёх баллов, Костнер всё компенсировала своим артистизмом. 31-летняя фигуристка набрала 75,10 балла, уступив всего три пункта личному рекорду, установленному на последнем чемпионате Европы, где каскад как раз вышел идеальным.

Кейтлин Осмонд тоже сорвала тулуп и затем привычно ошиблась на лутце, на котором не получала прибавок с осени. Но куда-то далеко, как об этом могли втайне мечтать российские болельщики, не откатилась. Канадка получила 71,38 балла, и это было больше, чем у японки Сатоко Мияхары и американки Брэди Теннел.

Именно Теннел, принёсшая в итоге сборной США шесть очков, имела лучшую техническую оценку до появления Евгении Медведевой. Российская фигуристка дебютировала на Олимпийских играх на запредельном уровне — только аксель, закрывавший прыжковую программу, получил меньше одного балла прибавки. За счёт второй оценки Медведева стала первой фигуристкой, набравшей больше 81 балла в короткой программе, установив новый мировой рекорд.

«Я довольна своим результатом. Но выступать было тяжело. Наверное, потому что это мои первые Олимпийские игры. Я знаю, что могу быть лучше. Поставлю себе оценку четыре с минусом», — поскромничала рекордсменка мира.

По итогам короткой программы определились пять команд, которые прошли дальше в произвольную. Финалистами оказались те же страны, что и четыре года назад: Россия, Канада, США, Италия и Япония. Только теперь россияне отставали от канадцев на четыре очка, отыграть которые было возможно только в том случае, если бы на второй прокат вышли лучшие фигуристы.

Наталья Забияко и Александр Энберт

Пары

Но в парах, которые закрывали второй день командного турнира, в сборной России не оказалось Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Тренерский штаб предпочёл поберечь их для личных соревнований, до которых оставалось три дня. На замену были вызваны Наталья Забияко и Александр Энберт. Больше шансов на успех могли бы иметь Ксения Столбова и Фёдор Климов, но они приглашения на главный старт сезона не получили.

Канадцы Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд проявили командный дух и не позволили россиянам приблизиться к ним. Лишь помарка на выбросе четверной сальхов помешала им побить личный рекорд в произвольной программе, который держится с 2016 года. Итоговая оценка составила 148,51 балла. С такими канадцами справиться могла бы только лучшая российская пара.

Прекрасно выступили и итальянские ветераны Валентина Маркеи и Ондржей Готарек, которым в командном зачёте бороться уже не за что. Они прибавили к своему личному достижению сразу шесть баллов — 138,44. И это при том, что они были наказаны за задержку времени, за что полагается один штрафной балл. Фигуристы, каждому из которых уже за 30, вынуждали российскую пару делать невозможное.

Но по решению тренера Нины Мозер Забияко и Энберт показала упрощённую программу, в которой даже не было тройного сальхова, а двойной не получил никакой прибавки. К тому же Забияко споткнулась под конец программы. Борьба за второе место уже не шла, и только низкий уровень американской и японской пар спас российскую команду, не позволив спуститься ещё ниже в турнирной таблице.

По итогам двух дней сборная России идёт второй в общем зачёте, уступая канадцам шесть баллов, а американцев опережая на три. С учётом того, что обе североамериканские команды замен на ослабление состава не делали, россиянам придётся очень сильно постараться, чтобы отстоять серебро. Михаил Коляда, Алина Загитова и Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьёвым постараются это сделать утром 12 февраля.