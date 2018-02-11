Забияко и Энберт заняли третье место в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018
Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
На первой позиции расположились спортсмены из Канады Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, на второй — представители Италии Валентина Маркеи и Ондржей Готарек.
Ранее сообщалось, что Загитова заменит Медведеву в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018.
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