Забияко и Энберт заняли третье место в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018

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Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

На первой позиции расположились спортсмены из Канады Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, на второй — представители Италии Валентина Маркеи и Ондржей Готарек.

Ранее сообщалось, что Загитова заменит Медведеву в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018.

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