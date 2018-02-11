Забияко и Энберт заняли третье место в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли третье место в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

На первой позиции расположились спортсмены из Канады Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, на второй — представители Италии Валентина Маркеи и Ондржей Готарек.

Ранее сообщалось, что Загитова заменит Медведеву в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018.