Загитова заменит Медведеву в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018

Короткая ссылка
15-летняя фигуристка Алина Загитова заменит Евгению Медведеву в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Завтра я буду болеть за Алину в произвольной программе», — сказала Медведева журналистам после проката короткой программы.

Официально о замене фигуристок пока не сообщается.  

Ранее Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире на ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.