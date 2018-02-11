Загитова заменит Медведеву в произвольной программе командного турнира на ОИ-2018

15-летняя фигуристка Алина Загитова заменит Евгению Медведеву в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Завтра я буду болеть за Алину в произвольной программе», — сказала Медведева журналистам после проката короткой программы.

Официально о замене фигуристок пока не сообщается.

Ранее Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире на ОИ-2018.