Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире на ОИ-2018

Россиянка Евгения Медведева выиграла короткую программу в командном турнире по фигурному катанию Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Она набрала 81,06 балла, что стало мировым рекордом. Второе место заняла итальянка Каролина Костнер, на третьем месте расположилась представительница Канады Кэйтлин Осмонд. Ранее фигурист Соловьёв назвал прокат короткого танца с Бобровой на ОИ-2018 лучшим в сезоне.