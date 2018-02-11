Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире на ОИ-2018

Короткая ссылка
Россиянка Евгения Медведева выиграла короткую программу в командном турнире по фигурному катанию Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Она набрала 81,06 балла, что стало мировым рекордом.

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер, на третьем месте расположилась представительница Канады Кэйтлин Осмонд.

Ранее фигурист Соловьёв назвал прокат короткого танца с Бобровой на ОИ-2018 лучшим в сезоне.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.