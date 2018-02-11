Фигурист Соловьёв назвал прокат короткого танца с Бобровой на ОИ-2018 лучшим в сезоне

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв прокомментировал результаты короткого танца командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Прокатом мы очень довольны — был контакт между нами. По внутренним ощущениям, это был лучший прокат за сезон», — приводит слова Соловьёва ТАСС.

Он отметил, что 12 февраля он и его партнёр Екатерина Боброва выйдут с таким же хорошим настроем на произвольную программу.

«Нас очень тепло принимали, домашняя атмосфера», — добавил Соловьёв.

Ранее сообщалось, что россияне стали третьими в коротком танце командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2018.