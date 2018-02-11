Россияне стали третьими в коротком танце командного турнира по фигурному катанию на ОИ-2018

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Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв заняли третье место в коротком танце командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Российский дуэт набрал 74,76 балла. Лучшими стали канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр (80,51), второе место заняли Майа и Алекс Шибутани из США (75,46).

В общем зачёте сборная России располагается на третьем месте с 21 очком. Канада идёт первой с 27 очками, США вторыми с 23 очками.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Хэмилтон заявил о необходимости корректировки правил командных соревнований.

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