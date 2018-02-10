Олимпийский чемпион по фигурному катанию Хэмилтон заявил о необходимости корректировки правил командных соревнований

Олимпийский чемпион 1984 года в Сараеве фигурист Скотт Хэмилтон заявил, что необходимо скорректировать правила начисления очков в командном турнире.

«Формат судейства командных соревнований оставляет, на мой взгляд, желать лучшего. К короткой программе у меня нет вопросов: распределение очков от десяти — за первое место, до одного — за десятое выглядит достаточно справедливым. Но давать шесть очков за последнее место в произвольной, где выступает всего пять команд, кажется мне категорически неверным», — приводит слова Хэмилтона РИА Новости.

Он отметил, что подобные правила снижают значимость второй программы. По его мнению, начислять очки необходимо по схеме «10 — 8 — 6 — 4 — 2». Хэмилтон добавил, что это поднимет степень ответственности фигуристов и интерес к зрелищу в целом.

Ранее тренеры фигуриста Букина заявили, что будут дальше обращаться в суды.