Тренеры фигуриста Букина заявили, что будут дальше обращаться в суды

Ирина Жук и Александр Свинин — тренеры российского фигуриста Ивана Букина, который не получил приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане, — заявили, что будут дальше обращаться в судебные инстанции.

«К сожалению, CAS не оправдал наши надежды, мы остаёмся дома. Конечно, мы устали от всего этого унижения и несправедливости», — приводит слова тренеров официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Они заявили, что устали повторять о невиновности Букина в употреблении запрещённых препаратов и будут дальше отстаивать честное имя спортсмена в судах.

«Очень надеялись, что справедливость восторжествует, нам дадут приглашение на Олимпиаду. Мы даже планировали вылететь в среду вечером в Корею, если бы всё сложилось хорошо», — добавили тренеры.

Ранее сообщалось, что Загитова прилетела в Южную Корею на ОИ-2018.