Загитова прилетела в Южную Корею на ОИ-2018

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Российская фигуристка Алина Загитова прибыла в Южную Корею для участия в Олимпийских играх.

Об этом сообщает Twitter Олимпийского комитета России.

Загитова выступит в соревнованиях по одиночному женскому катанию.

Ранее сообщалось, что российские лыжницы внесены в протокол гонки на ОИ-2018 под флагом России.

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