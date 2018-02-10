Загитова прилетела в Южную Корею на ОИ-2018
Российская фигуристка Алина Загитова прибыла в Южную Корею для участия в Олимпийских играх.
Об этом сообщает Twitter Олимпийского комитета России.
На #ОИ2018 прилетела сегодня Алина Загитова 😍 pic.twitter.com/8FzZS1p6Iq— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 10 февраля 2018 г.
Загитова выступит в соревнованиях по одиночному женскому катанию.
Ранее сообщалось, что российские лыжницы внесены в протокол гонки на ОИ-2018 под флагом России.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard