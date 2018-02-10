Российские лыжницы внесены в протокол гонки на ОИ-2018 под флагом России

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Официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS) внёс российских лыжниц в протокол соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под флагом России.

Российские спортсмены из-за дисквалификации Олимпийского комитета России выступают в статусе олимпийских атлетов из России. Использование официальной российской символики на Играх запрещено.

    Ранее сообщалось, что сборная России разгромила Южную Корею в выставочном матче по хоккею.

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