Сборная России по хоккею разгромила Южную Корею в выставочном матче

Сборная России по хоккею одержала крупную победу над Южной Кореей в заключительном выставочном матче перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.

Встреча завершилась со счётом 8:1. Шайбы в составе российской команды забросили Никита Гусев (16-я и 57-я минуты), Михаил Григоренко (16-я минута), Сергей Андронов (24-я минута), Кирилл Капризов (34-я минута), Сергей Широков (47-я минута), Павел Дацюк (50-я минута) и Егор Яковлев (54-я минута). Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Южной Кореей.