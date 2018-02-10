Сборная России по хоккею разгромила Южную Корею в выставочном матче

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Сборная России по хоккею одержала крупную победу над Южной Кореей в заключительном выставочном матче перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.
Сборная России по хоккею разгромила Южную Корею в выставочном матче

    Встреча завершилась со счётом 8:1.

    Шайбы в составе российской команды забросили Никита Гусев (16-я и 57-я минуты), Михаил Григоренко (16-я минута), Сергей Андронов (24-я минута), Кирилл Капризов (34-я минута), Сергей Широков (47-я минута), Павел Дацюк (50-я минута) и Егор Яковлев (54-я минута).

    Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Южной Кореей.

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