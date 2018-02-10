Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Южной Кореей

Определён состав национальной команды России по хоккею на заключительный выставочный матч перед Олимпийскими играми 2018 года. В нём российские спортсмены сыграют со сборной Южной Кореи.

Об этом сообщается на официальной странице сборной России в Twitter. Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Первую тройку нападения составят Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Михаил Григоренко. Встречайте наш состав на игру против сборной Южной. Игра начнется в 8:00 по московскому времени. Подключаемся к прямому эфиру и болеем:



📺 Матч ТВ

🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡ https://t.co/VUjEC7VWjtpic.twitter.com/Bc0AG4zCWQ — Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г. Этот последний матч российской команды в преддверии Олимпиады 2018 года. Ранее главный тренер национальной команды Швеции по хоккею Рихард Грёнборг назвал российскую сборную фаворитом ОИ-2018.