Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Южной Кореей
Определён состав национальной команды России по хоккею на заключительный выставочный матч перед Олимпийскими играми 2018 года. В нём российские спортсмены сыграют со сборной Южной Кореи.
Об этом сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.
Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Первую тройку нападения составят Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Михаил Григоренко.
Встречайте наш состав на игру против сборной Южной. Игра начнется в 8:00 по московскому времени. Подключаемся к прямому эфиру и болеем:— Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2018 г.
📺 Матч ТВ
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb ➡ https://t.co/VUjEC7VWjtpic.twitter.com/Bc0AG4zCWQ
Этот последний матч российской команды в преддверии Олимпиады 2018 года.
Ранее главный тренер национальной команды Швеции по хоккею Рихард Грёнборг назвал российскую сборную фаворитом ОИ-2018.
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