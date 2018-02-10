Стал известен состав сборной России по хоккею на матч с Южной Кореей

Короткая ссылка
Определён состав национальной команды России по хоккею на заключительный выставочный матч перед Олимпийскими играми 2018 года. В нём российские спортсмены сыграют со сборной Южной Кореи.

Об этом сообщается на официальной странице сборной России в Twitter.

Место в воротах займёт Василий Кошечкин. Первую тройку нападения составят Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Михаил Григоренко.

Этот последний матч российской команды в преддверии Олимпиады 2018 года.

Ранее главный тренер национальной команды Швеции по хоккею Рихард Грёнборг назвал российскую сборную фаворитом ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Олимпийские игры 2018 Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.