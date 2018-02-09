Тренер сборной Швеции по хоккею назвал команду России фаворитом ОИ-2018

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Грёнборг поделился ожиданиями от зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Мы будем соревноваться с равными командами, при этом ставим задачу взять медаль. Что касается фаворитов, назвал бы российскую команду. В ней собраны лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), многие из которых имеют большой опыт игры за океаном, причём там одни из лучших. Но Олимпиада — скоротечный турнир, на котором может случиться всё что угодно», — приводит слова Грёнборга пресс-служба КХЛ.

На групповом этапе хоккейного турнира Олимпиады сборная Швеции сыграет с командами Норвегии, Германии и Финляндии.

Сборной России будут противостоять команды США, Словакии и Словении.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею проведёт контрольный матч с командой Южной Кореи в форме без национальной символики.