Сборная России по хоккею сыграет с командой Южной Кореи в форме без национальной символики
Сборная России по хоккею проведёт контрольный матч с командой Южной Кореи в форме без национальной символики.
- Сборная России по хоккею на тренировке
- Reuters
- © David W Cerny
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР), игроки выйдут на лёд в красной форме с номерами на груди.
Матч Россия — Южная Корея состоится 10 февраля в южнокорейском городе Анян и станет последней контрольной игрой перед началом хоккейного турнира Олимпиады-2018.
Ранее сообщалось, что ФХР сравнила автомобиль Tesla Roadster со сборной России по хоккею.
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