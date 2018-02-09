Сборная России по хоккею сыграет с командой Южной Кореи в форме без национальной символики

Короткая ссылка
Сборная России по хоккею проведёт контрольный матч с командой Южной Кореи в форме без национальной символики.
Сборная России по хоккею сыграет с командой Южной Кореи в форме без национальной символики
  • Сборная России по хоккею на тренировке
  • Reuters
  • © David W Cerny

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР), игроки выйдут на лёд в красной форме с номерами на груди.

Матч Россия — Южная Корея состоится 10 февраля в южнокорейском городе Анян и станет последней контрольной игрой перед началом хоккейного турнира Олимпиады-2018.

Ранее сообщалось, что ФХР сравнила автомобиль Tesla Roadster со сборной России по хоккею.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018 Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.