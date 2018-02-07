ФХР сравнила автомобиль Tesla Roadster со сборной России по хоккею

Федерация хоккея России отреагировала на запуск машины Tesla Roadster в открытый космос.

«Красная машина — это космос. Буквально», — прокомментировали цвет машины Илона Маска в Twitter ФХР.

Сборная России по хоккею носит прозвище «Красная машина».

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала требования МОК к форме россиян на ОИ-2018: значит, должна быть «Красная машина».