ФХР сравнила автомобиль Tesla Roadster со сборной России по хоккею
Федерация хоккея России отреагировала на запуск машины Tesla Roadster в открытый космос.
«Красная машина — это космос. Буквально», — прокомментировали цвет машины Илона Маска в Twitter ФХР.
Красная машина — это космос. Буквально. pic.twitter.com/en5CNMNlo2— Хоккей России (@russiahockey) 7 февраля 2018 г.
Сборная России по хоккею носит прозвище «Красная машина».
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала требования МОК к форме россиян на ОИ-2018: значит, должна быть «Красная машина».
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