Шанс на историческую медаль: россияне вышли в полуфинал турнира по кёрлингу в дабл-миксте на ОИ-2018

У сборной России по кёрлингу в дисциплине дабл-микс появился шанс принести стране первую олимпийскую медаль в этом виде спорта. Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий вышли в полуфинал Олимпийских игр в Пхёнчхане, где встретятся с чемпионами мира — командой Швейцарии. Как минимум одна победа в плей-офф гарантирует им награды.

На зимних Олимпийских играх остался всего один вид спорта, в котором россияне никогда не выигрывали медалей, — кёрлинг. Объяснить отсутствие наград в прошлые годы можно тем, что для побед просто не пришло время — с молодыми дисциплинами такое бывает. Но теперь это уже не оправдание. Кёрлинг входит в олимпийскую программу вот уже 20 лет, и этого вполне достаточно, чтобы выросло поколение спортсменов, нацеленных на пьедестал почёта.

После Олимпиады в Сочи это наконец-то произошло. Но речь пойдёт дальше не о команде Анны Сидоровой, привозившей медали с четырёх последних чемпионатов мира, и не о коллективе Виктории Моисеевой, которому досталась путёвка в Пхёнчхан. Право побороться за первые для России олимпийские награды в кёрлинге досталось супругам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому, выступающим в дабл-миксте.

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Раз кёрлинг принято называть шахматами на льду, то у него должен быть и свой аналог блица — быстрая и динамичная версия, в которой цена ошибки возрастает многократно. Это и есть дабл-микст, где играют команды из одной девушки и одного мужчины. В этой дисциплине восемь эндов вместо десяти и шесть камней вместо восьми. Перед каждым отрезком игры по одному камню от каждой команды заранее располагается в доме, что делает матчи ещё более скоротечными.

Пока что дабл-микст находится в тени классической версии кёрлинга. Об этом свидетельствуют и призовые, которые получают смешанные пары, и количество турниров, и даже тот факт, что от Канады на Олимпиаду в Пхёнчхане поехал дуэт, образовавшийся всего за месяц до Игр. Хотя и Джон Моррис, и Кейтлин Лоус являются олимпийскими чемпионами, такой важной вещью, как длительная сыгранность, они решили пренебречь. США же представляют брат и сестра Хэмилтоны, Мэтт и Ребекка, которые потом выступят в составе основных сборных — такое в профессиональном кёрлинге раньше невозможно было представить.

Даже первый олимпийский турнир по дабл-миксту оказался задвинут на самый край расписания — больше половины группового этапа, состоящего из семи туров, прошло до церемонии открытия Игры. Однако болельщикам эта быстрый вариант пришёлся по душе, и олимпийский турнир собрал много положительных отзывов. Центр кёрлинга «Каннын» стабильно заполнялся под завязку весь групповой этап, притом что утренние сессии матчей начинались и в 09:00, и в 08:30 по местному времени.

Брызгалова и Крушельницкий начинали олимпийский турнир в статусе фаворитов. В 2016 году они выиграли сразу два чемпионата мира — среди смешанных пар и смешанных команд. В текущем сезоне россияне тоже выиграли немало турниров, и их форма не вызывала вопросов. Но стартовый матч на Олимпиаде против аутсайдеров из США превратился в катастрофу — ошибок было настолько много, что итоговый счёт составил 3:9 не в пользу россиян.

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Этот холодный душ отлично подействовал. Следующие четыре встречи Брызгалова и Крушельницкий выиграли, что помогло им вернуться в борьбу за плей-офф. Поверженными оказались призёры чемпионата мира из Норвегии, медалисты чемпионата Европы из Финляндии, финалисты чемпионата мира из Китая и хозяева соревнований из Южной Кореи, за которых зрители так неистово болели, что это могло бы свести с ума любого их соперника.

Главная встреча группового этапа состоялась в предпоследнем туре. Канадцы хотя и не считаются непобедимыми в дабл-миксте, всё равно остаются серьёзными соперниками. В матче с ними повторился сценарий встречи с США — тактические ошибки шли одна за другой, отчего исход игры стал ясен за два энда до конца. Но зато после этого матча стало известно, что сборная России пробилась в плей-офф. В истории олимпийского кёрлинга с российскими спортсменами это произошло впервые.

Последний тур определял, какое место Брызгалова и Крушельницкий займут на групповом этапе и какого соперника получат в полуфинале. Всё решалось в игре со Швейцарией. Поначалу она складывалась в пользу россиян — в третьем энде Крушельницкий принёс одним броском сразу четыре очка, а затем удалось украсть следующий энд. Но дальше началось невообразимое: швейцарцы показали, как за четыре периода можно отыграть отставание в пять баллов и обойтись без экстра-энда.

«Мы знаем, что нельзя расслабляться, всегда это понимали. Но сейчас уж очень большой был счёт в нашу пользу, играли хорошо. Упустить даже такое преимущество можно. Швейцарцы делали всё то же самое, просто у них стало получаться. Они почувствовали, что можно догнать нас», — сказал после неудачи Крушельницкий.

Поражение означало, что россиянам предстоит работа над ошибками: в полуфинале они снова встретятся с действующими чемпионами мира из Швейцарии. Игра состоится 12 февраля вечером по местному времени, а на следующий день пройдут медальные поединки. Брызгаловой и Крушельницкому нужно одержать одну победу, чтобы у России собрались медали всех зимних видов спорта.