Начало положено: Семён Елистратов завоевал для России первую медаль Олимпиады в Пхёнчхане

Спецкор RT побывал на соревнованиях по шорт-треку, где конькобежец Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль. Болельщики из Голландии сожалели о недопуске ряда сильнейших российских спортсменов на Игры, а корейцы искренне переживали, что не увидят Виктора Ана. Также на трибунах был хор девушек из КНДР, которых полицейские запрещали фотографировать. Как прошёл забег, принёсший в копилку России первую награду, и какая атмосфера царила на арене — в материале RT.

Негативные моменты, связанные с организацией Олимпиады в Пхёнчхане, обсуждать лишний раз не хотелось бы. Но одну вещь стоит признать: когда начался первый медальный день Игр, случился транспортный коллапс.

Болельщики по часу ждали на морозе шаттлы, которые от лыжной арены довозили их до ближайшего уголка цивилизации. Фирменные скоростные поезда стали опаздывать. Пробки в тихом Канныне внезапно напомнили о родной Москве.

Даже всегда тихая стоянка такси возле железнодорожного вокзала вдруг обросла огромной очередью. Корреспондент RT должен был отправиться на шорт-трек, где была самая реальная возможность увидеть первую медаль российской сборной. Если бы ледовая арена «Каннын» располагалась рядом, то стартовый выстрел, после которого Семён Елистратов начал свой предварительный забег на 1500 м, был бы заглушён сигналами подгоняющих друг друга машин.

Но в этой какофонии удалось уловить знакомый язык, похожий на английский. Два голландца, отец и сын, уже готовились сесть в следующее такси, и можно было даже не гадать, куда они собирались ехать. Естественно, на конькобежный спорт, на женские 3000 м. Они были не против попутчика, тем более что спецкор RT сообщил им радостную новость: они думали, что опоздали к началу, а на самом деле до выхода на лёд первой пары было ещё полчаса.

Разговор сразу же зашёл о конькобежном спорте. Мартин сам, без лишних вопросов, рассказал, что хотел бы видеть всю российскую команду на соревнованиях.

«Мне жаль, что россиян не пустили на Олимпиаду. У вас вообще кто-то будет? Мне нравится Павел Кулижников. Если его называть грязным спортсменом, то кто тогда Кун Вервей? Ещё жаль Дениса Юскова. Мне нравится, когда Голландия побеждает, но лучше, чтобы все сильнейшие соревновались», — сказал голландец.

Напоследок Мартин рассказал, как побывал в Москве и два часа добирался до Подольска. После этого отец и сын пошли смотреть соревнования девушек. Кстати, в тот вечер голландские спортсменки заняли весь пьедестал почёта. Мартин сказал, что будет рад бронзе Натальи Ворониной, но она стала лишь десятой.

Тем временем спецкор RT отправился на арену для шорт-трека — самого любимого зимнего вида спорта в Южной Корее. Болеют здесь за своих спортсменов эмоционально. И помимо своих любимцев корейцы ждали Виктора Ана — шестикратного олимпийского чемпиона, который половину своего золота выиграл для Южной Кореи, а половину — для России. Но больше ни одной медали он не получит, даже в составе команды олимпийских спортсменов из России. Так решил Международный олимпийский комитет, и это многих корейцев разочаровало.

«Мне нравится Ан Хён Су (корейское имя Виктора. — RT). Я бы поддерживал его, если бы ему разрешили выступать. Не знаю, почему его нет здесь», — сказал пожилой болельщик Чха Сын Хан.

«Я хотел бы увидеть Виктора Ана. Я разочарован. Я бы поддерживал его так же, как и других корейцев. Он бы занял первое место», — уверен Чхэ У Сык, которому с переводом вопросов помогала вся семья.

На фоне шумного подвижного стадиона выделялся красный сектор недалеко от ложи прессы. Девушки в красных платьях в перерывах между забегами пели национальные корейские песни, ярко контрастирующие с льющейся из динамиков современной музыкой. При попытке подойти поближе стало понятно, откуда они.

Хор барышень охраняли полицейские, строго запрещавшие их фотографировать. Гостьи из КНДР выступали около часа, а потом в сопровождении охраны удалились с арены. В подтрибунном помещении с ними удалось встретиться лицом к лицу, и все они были смущены повышенным вниманием к себе.

Когда девушки из Северной Кореи ушли, настала пора решающих забегов. После того как Семён Елистратов красиво победил в полуфинале, мелькнула мысль, что на сей раз он свой шанс не упустит. Но стартовый протокол финала сразу дал понять, что россиянину придётся нелегко — ему достались сразу восемь соперников. Для шорт-трека это не просто много, а очень много.

Одним из соперников оказался дисквалифицированный в прошлом за допинг француз Тибо Фоконне. Сложно было представить, какие мысли были у Елистратова, когда такой спортсмен мог вполне отобрать у него медаль, а Виктор Ан не имел даже шанса побороться за неё.

Но в итоге всё сложилось благополучно. Из-за большого состава участников Елистратов выбрал осторожную тактику на забег, держался первой пятёрки на первой половине дистанции, и дождался момента, когда два соперника перед ним устранятся сами собой. С пятого места россиянин поднялся на третье и смог его удержать. После финиша он не вскидывал победно руки вверх — он прятал слёзы счастья.