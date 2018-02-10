Шанс для Яковлева, комплимент Мозякину и выбор в пользу Кошечкина: о чём говорили после победы сборной России по хоккею

Сборная России по хоккею наберёт оптимальную форму к старту олимпийского турнира. Об этом после разгромной победы над командой Южной Кореи заявил главный тренер отечественной дружины Олег Знарок. Кроме того, наставник объяснил изменения, которые произошли в составе, выразил недовольство действиями Вадима Шипачёва и дал высокую оценку взаимодействию Сергея Мозякина с Павлом Дацюком и Ильёй Ковальчуком.

«Мозякин позволил Дацюку выдохнуть»

Несмотря на разгромную победу, главный тренер российской сборной Олег Знарок, по традиции, был сдержан и немногословен. Он не стал давать состоянию команды высоких оценок. Тем не менее тренер отметил положительную динамику в процессе акклиматизации и сказал, что пяти дней пребывания в Южной Корее его коллективу пока не хватило для того, чтобы набрать оптимальную форму.

«Конечно, команда начинает привыкать к новым условиям и выглядит по физическим показателям лучше. Но всё же нужна ещё пара-тройка дней для того, чтобы ребята окончательно восстановились. Это касается физики, а если говорить об эмоциональном состоянии команды, то здесь всё зависит от них самих. Думаю, что мы наберём оптимальную форму до старта турнира. Если всё получится так, как запланировано, будет здорово», — резюмировал Знарок.

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Пояснил наставник и экспериментальный формат матча с южнокорейской командой. Несмотря на то что сборная России одержала уверенную победу в основное время, соперники остались на льду и провели овертайм и серию буллитов. Кроме того, по словам Знарка, его подопечные продолжают активно работать над реализацией численного преимущества. Именно этот компонент волнует экспертов и поклонников больше всего.

«Уделяли в матче много внимания большинству. Сегодня играли два раза, забили неплохой гол. Конечно, хотелось бы лучше. Но если будем из двух один забивать — будет шикарно. В целом мы знали, что у соперника команда быстрая, проверили всех, кто есть у нас в обойме. Что касается необычного формата, с овертаймом и буллитами, мы готовимся к матчам, поэтому по моей инициативе решили сыграть «3 на 3», «4 на 4». Отмечу, что многими действиями команды я недоволен, например овертаймом», — признался наставник.

Знарок также рассказал, кто будет защищать ворота сборной в первом матче на Олимпиаде, кто может стать партнёром Дацюка и Ковальчука и кто заменит Динара Хафизуллина, который не смог вместе с командой вылететь в Корею из-за полученной на тренировке травмы.

Публикация от Хоккей России (@russiahockey) Фев 10, 2018 в 12:34 PST

«Егор Яковлев займёт место Хафизуллина. Что касается состава, в роли основного вратаря турнир начнёт Василий Кошечкин. Также сегодня в третьем периоде Мозякин неплохо смотрелся с Ковальчуком и Дацюком, Паша немного вздохнул. Но мы пробуем разные варианты. Может быть, начнём так, как начали, а потом уже посмотрим. Состав такой, что каждый может заменить каждого. Главное, что в команде есть взаимопонимание. Относительно совместных действий на льду Капризова, Гусева и Шипачёва скажу, что последний сегодня играл плохо», — оценил действия подопечных Знарок.

Кроме того, главный тренер посвятил журналистов и в ближайшие планы команды.

«Завтра мы переезжаем в олимпийскую деревню. Сегодня вечером кататься уже не будем, но у нас запланировано другое командное мероприятие: фотографирование», — рассказал тренер.

«С местной экзотикой пока не познакомились»

Автор одной из заброшенных шайб защитник СКА Егор Яковлев о своём попадании в заявку команды на Олимпиаду узнал от журналистов. Согласно регламенту, каждому из коллективов разрешается сделать замену в случае травмы кого-то из 25 игроков, входящих в официальную заявку, до 14 февраля, когда начнётся олимпийский турнир. Следовательно, окончательное решение о замене травмированного Хафизуллина на Яковлева тренерский штаб принял только сегодня.

«Узнал только сейчас, от вас, что включён в заявку. Было неизвестно, никто не говорил ничего, но это сложностей не создавало. Естественно, я счастлив сейчас! Уже чувствуем себя лучше, более-менее приближаемся к оптимальной форме. Чувствуется реакция организма, он начинает работать на максимуме своих возможностей. Да, в начале матча действовали немного скованно, но в процессе игры раскрепостились, начали комбинировать. Это очень здорово и важно, что нам удалось расслабиться и найти свою игру», — рассказал журналистам защитник.

Публикация от Хоккей России (@russiahockey) Фев 8, 2018 в 6:10 PST

А вот нападающий сборной России Сергей Андронов признался, что матч с южнокорейской командой не стал для него и его партнёров серьёзным испытанием.

«Игра скорее напоминала тренировку, нежели серьёзный спарринг. Просто старались сами подготовиться к старту турнира, на соперников не так много внимания обращали. Трудности в начале матча, наверное, были из-за того, что давно не играли, последний матч у нас был в Москве, поэтому немного выбыли из игрового режима, но после удачно вкатились», — признался хоккеист.

Кроме того, форвард ЦСКА рассказал о быте сборной России в Корее. Отечественные хоккеисты прибыли в страну 6 февраля и пока базируются в пригороде Сеула.

«С местной экзотикой пока не успели познакомиться. Тренировки, лёд, гостиница — пока ничего особенного не видели. Каких-то воспоминаний из детства об Олимпиаде у меня нет. Но для любого спортсмена это вершина карьеры, это мечта», — приводит слова Андронова «Чемпионат».