Ковальчук считает, что Россия способна обыграть Канаду и с хоккеистами НХЛ

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Нападающий сборной России Илья Ковальчук считает, что российские хоккеисты способны обыгрывать канадскую команду и с представителями Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ковальчук считает, что Россия способна обыграть Канаду и с хоккеистами НХЛ
  • Илья Ковальчук
  • © Алексей Куденко / РИА Новости

«Мы обыгрывали Канаду, несмотря на то, что у неё были игроки НХЛ. Мы сделали это в Турине, так что мы можем их обыгрывать даже когда у них в составе лучшие игроки», — цитирует Ковальчука официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Он отметил, что каждой сборной на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчане будет не хватать игроков НХЛ.

«Каждой команде будет не хватать хоккеистов из НХЛ. Они должны быть здесь, потому что хоккей — главный вид спорта на Олимпиаде, весь мир будет смотреть этот турнир», — добавил Ковальчук.

Ранее президент IIHF Рене Фазель, комментируя ситуацию вокруг допуска российских спортсменов к участию в ОИ-2018, заявил, что решение по данному вопросу принимается слишком поздно.

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